"Дочки-тинейджерши Путина": на сайте уехавшего из России банкира нашли редкие кадры

Ой, как прикольно

Банкир Пугачев выложил фотоархив начала нулевых годов, как он тусуется с Путиным, а там президентские дочки-тинейджерши, которые сейчас ходят под другими фамилиями — Катерина Тихонова и Мария Воронцова pic.twitter.com/bodKlcBDYj — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) June 23, 2020

"Дружба молодости - это навсегда!!!" - подписана одна из фотографий, на которой сын Пугачева Александр сидит рядом с Катериной и Марией Путиными.

Согласно подписям, некоторые фотографии были сделаны в Кремле, другие - на даче Пугачева, пишет "Дождь". Отмечается, что эти фотографии были сделаны в начале 2000-х годов.

"Я никаких фотографий сейчас не выкладывал, эти фотографии выложил лет десять назад", - заявил "МБХ медиа" Сергей Пугачев.

Девочки-подростки на фотографиях похожи на Катерину Тихонову и Марию Воронцову, которых в СМИ называют дочерьми Путина. Сам Путин официально родства с женщинами с такими фамилиями никогда не подтверждал, но и не опровергал.

"Открытые медиа" пишут, что, опубликовав снимки, Пугачев фактически подтвердил, что Тихонова и Воронцова являются дочерьми Путина.

Как пишет "Дождь", Сергей Пугачев неоднократно рассказывал о своей тесной дружбе с семьей Путиных в начале нулевых. Сам он в то время был членом Совета Федерации от Тувы и являлся бенефициаром Межпромбанка. По его словам, он был одним из тех, кто помог Путину прийти к власти.

В 2010 году Межпромбанк лишился лицензии, Пугачев покинул Россию и был объявлен в международный розыск по делу о преднамеренном банкротстве Межпромбанка, напоминает "Медуза".