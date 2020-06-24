Клетка и морда в крови: в самолетах "Аэрофлота" получили травмы две собаки

"Моя мама летела в Симферополь. По прибытии в аэропорт Симферополя получила перевозку в кровяных подтеках с грязью.

Вся клетка была в крови, как и морда собаки.

При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна", - написала в социальной сети Instagram дочь пассажирки рейса Москва - Симферополь Кристина Ильичева.

Сама пассажирка, получив животное в таком виде, пожаловалась в "Аэрофлот" и полицию. В авиакомпании ответили, что собаку перевозили аккуратно, а переноска была правильно закреплена в багажном отсеке. Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин заявил, что

"собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете", приводит его слова "Медуза".

Другой случай зафиксирован во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Москву. Владелица таксы Ирина Павлова рассказала изданию "Город 32", что получила в аэропорту Шереметьево клетку с выломанной дверцей и собаку с разбитым глазом. Этот случай в авиакомпании пока никак не прокомментировали.

Напомним, ранее полиция в России отказалась заводить дело по факту гибели двух породистых кошек в самолете "Аэрофлота", совершавшего рейс из Нью-Йорка в Москву, заявив, что переноски с кошками повредил ветер.