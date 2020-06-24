Ср, 24.06.2020
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  • Участница Pussy Riot поддержала обвиненную художницу Юлию Цветкову обнаженными фото

Участница Pussy Riot поддержала обвиненную художницу Юлию Цветкову обнаженными фото

Надежда Толоконникова

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова на своей Instagram-странице поделилась серией откровенных снимков в поддержку художницы и ЛГБТ-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. 

Толоконникова призвала женщин публиковать обнаженные снимки, чтобы поддержать Юлию.  

Напомним, Юлии Цветковой официально было предъявлено обвинение по статье о распространении порнографии, сообщает "ОВД-Инфо".

Как сказала сама Юлия, она дала подписку о неразглашении информации предварительного следствия, поэтому не может говорить о деталях постановления.

Цветкова вела несколько просветительских проектов о бодипозитиве, феминизме и сексуальном просвещении подростков.

Распространение порнографии связывают с публикациями рисунков с вагинами на странице "Монологи вагины". По этому делу Цветковой грозит от двух до шести лет лишения свободы.

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