Наргиз рассказала о поездке на конкурс в Юрмалу и ужасах советского детства

Самые ранние годы своего детства Наргиз вспоминает с любовью и теплом. Будучи совсем крошкой она проводила с мамой-певицей все свое время. Она спала за кулисами во время концертов. Закирова впитала в себя гастрольную жизнь, шум зала и свет софитов.

"Это было самое прекрасное детство", - сказала она.

После ей пришлось ходить в детский сад. Для Наргиз - это стало настоящей травмой. Она ужас, который до сих пор вспоминает с содроганием. Особенно ей запомнился один случай - наказание мальчика, который плохо себя вел во время тихого часа.

Нянечка раздела малыша догола и поставила на подоконник перед всей группой. Ребенок плакал, а женщину настаивала, чтобы другие дети смеялись над ним.

Наргиз призналась, что она не могла на это смотреть и плакала.

"Наша нянечка была настоящим узурпатором", - подчеркнула она.

Если кто-то из детей не доедал суп, то нянечка могла его вылить ребенку за шиворот.

Однажды, когда группа вышла гулять и она проходила мимо своего дома, ей удалось вырваться и убежать. Она рыдала и стучала в двери дома. Мама была в шоке, когда увидела заплаканную дочь. Конечно, женщина сжалилась и больше Наргиз в детский сад не ходила.

Следующим тяжелый этапом в ее жизни стала школа. До пятого класса она старалась хорошо учиться. Классная преподавательница была строгая и властная, но Наргиз она любила. С переходом в среднюю школу, учиться девочке стало сложнее.

"Я выросла в такой семье, где все творческие люди", - вспоминает она.

А потом вышло так, что в 15 лет на записала песню "Помни меня" на музыку Фарруха Закирова и слова Ильи Резника. Было записано еще несколько песен для фильма "Невеста из Вуадиля" режиссера Али Хамраева. Эта картина стала культовой в Узбекистане.

В единое мгновение Наргиз проснулась знаменитой. Ее стали приглашать на различные телепрограммы. Но учителя продолжали к ней относиться довольно надменно. Намекать на то, что у нее влиятельная семья. Что не всем так везет как ей. Она ощущала на себе зависть и неприязнь.

Со всем этим у певицы появились страшные комплексы по поводу своей внешности. Она была очень худой и стеснялась этого. У нее был большой рот, а дети высмеивали ее. Это все оставило след на психике девочки и в какой-то момент она закрылась.

Перемены произошли после того, как она была отправлена на фестиваль в Юрмале.

Министерство культуры Узбекистана отправило 16-летнюю Наргиз на I Всесоюзный телевизионный конкурс молодых исполнителей советской эстрадной песни "Юрмала-86". Там она получила лишь приз зрительских симпатий.

Вернувшись она ощутила, по ее словам, настоящий абсурд.

"Они начали меня ставить в пример", - подчеркнула Наргиз.

Учителя стали ее хвалить, и даже могли поставить ей хорошую оценку, пусть она совсем не понимала, что отвечать у доски. На выпускном учителя преклонялись перед ее знаменитым отцом, а ей все это не нравилось. Она понимала, что это лишь театр.

"Со школы я поняла, что и как происходит", - резюмировала она.

С 16 лет она начала активно и много гастролировать, а после школы приняла решение поступить в цирковое училище.

Видео: Наргиз Закирова в программе "вМесте"