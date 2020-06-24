Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за подозрений в расизме

Ксения Собчак раскритиковала в Instagram акции в поддержку движения Black Lives Matter. Телеведущая была рекламным лицом Audi в РФ. Компания не приемлет ее поведение, так как отвергает расизм и дискриминацию.
Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с известной российской телеведущей и экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак после ряда расистских материалов в ее профиле в Instagram.
"Известные нам инциденты являются неприемлемыми", - заявил представитель Audi Вернер Нойхольд (Werner Neuhold) в среду, 24 июня, в ответ на запрос информагентства dpa.
Компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации", подчеркнул он. Собчак сотрудничала с Audi на протяжении 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.
За критику акций в поддержку движения Black Lives Matter
7 июня Собчак выложила в своем Instagram видео с подписью "Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком". На фоне черного экрана звучала песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Позже выяснилось, что ведущая сделала это в рамках шоу Comment Out, выходящем на YouTube. При этом Собчак несколько раз сказала, что это остроумная шутка. Ранее телеведущая уже неоднократно публиковала неоднозначные высказывания по поводу протестов в США.
Акции в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), начались в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая. Позднее аналогичные акции против расизма и полицейского насилия прошли в целом ряде городов на нескольких континентах.
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