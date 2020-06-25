"Не хочешь работать?": Лиене Ушакову осудили за продажу обнаженных фото

Деймоне отреагировала на новость о том, что Ушакова продает свои обнаженные снимки и сделала обращение к подписчикам на своей Instagram-странице.

"Девушки, будьте достойными и никогда не продавайте себя! Не слушайте дешевых советов. И не позорьте своего мужчину, ведь ни один уважающий себя мужчина не допустит рядом с собой таких действий", - возмутилась Кристине.

Она обратилась к Ушаковой и указала, что ведь она женщина и мать.

"Не хочешь пойти работать? Тогда всегда можно раздвинуть ноги", - жестко написал она.

Ушакова, которая не раз отмечала, что не тратит время на подобные комментарии, ответила Деймоне.

"Не существует формулы, как жить правильно или неправильно, хорошо или плохо. Каждому свое [...] Я торгую иллюзиями, легкой эротикой. так же, как и каждая вторая девушка в Instagram. Ваша советская позиция жизни для меня является чужой. Вы выбираете так жить - пожалуйста! Но не ждите, что все последуют за вами в будущем. Люди устали от оков стереотипов. Татуировки, обнаженка - это давно уже ничего особенного. В наше врем почти каждая поп-звезды, которую ты слушаешь, поет в трусах и колготках в сеточку [...] Я делаю деньги своими силами и мне за это не стыдно.

Если бы Playboy предложил съемку, ты бы первая побежала!

Тогда где разница между съемками в журнал и тем, что делаю я? - пишет Ушакова.

Лиене добавила, что ее всегда содержали мужчины. Они ей давали все и ей не надо было ни о чем волноваться. Тем не менее, она всегда работала, потому что сама этого хотела.

"Only Fan$ - это для меня экспериментальный вариант. Он создан из любопытства, и управляется мужским вдохновением. Поэтому "cut ya bullshit, red" (прекрати говорить чушь, красная), и клей дальше свои ресницы!" - резюмировала Ушакова.

Она добавила, что если Демоне ей хочет что-то сказать, то пусть встретится с ней в жизни или напишет личное сообщение.

Напомним, латвийская модель, певица и радиоведущая Лиене Ушакова (Seksīgā Lee) ведет один их самых откровенных блогов в Латвии. Недавно она зарегистрировалась на определенном ресурсе и теперь предлагает поклонникам приобрести свои обнаженные снимки. Jyf рассказала, что "заработала тысячу менее чем за 24 часа".

Она также отметила, что не видит особой разницы, если, например, сравнивать с "фотосессией для журнала Klubs, когда все деньги уходят издательству".