Чт, 25.06.2020
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  • "Не хочешь работать?": Лиене Ушакову осудили за продажу обнаженных фото
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"Не хочешь работать?": Лиене Ушакову осудили за продажу обнаженных фото

Дизайнер и мастер по наращиванию ресниц Кристине Деймоне публично обратилась к женщинам и призвала их не продавать себя так, как это делает певица и радиоведущая Лиене Ушакова (Seksiga Lee).

Деймоне отреагировала на новость о том, что Ушакова продает свои обнаженные снимки и сделала обращение к подписчикам на своей Instagram-странице. 

"Девушки, будьте достойными и никогда не продавайте себя! Не слушайте дешевых советов. И не позорьте своего мужчину, ведь ни один уважающий себя мужчина не допустит рядом с собой таких действий", - возмутилась Кристине. 

Она обратилась к Ушаковой и указала, что ведь она женщина и мать. 

"Не хочешь пойти работать? Тогда всегда можно раздвинуть ноги", - жестко написал она.

Ушакова, которая не раз отмечала, что не тратит время на подобные комментарии, ответила Деймоне.

"Не существует формулы, как жить правильно или неправильно, хорошо или плохо. Каждому свое [...] Я торгую иллюзиями, легкой эротикой. так же, как и каждая вторая девушка в Instagram. Ваша советская позиция жизни для меня является чужой. Вы выбираете так жить - пожалуйста! Но не ждите, что все последуют за вами в будущем. Люди устали от оков стереотипов. Татуировки, обнаженка - это давно уже ничего особенного. В наше врем почти каждая поп-звезды, которую ты слушаешь, поет в трусах и колготках в сеточку [...] Я делаю деньги своими силами и мне за это не стыдно. 

Если бы Playboy предложил съемку, ты бы первая побежала!

Тогда где разница между съемками в журнал и тем, что делаю я? - пишет Ушакова.

Лиене добавила, что ее всегда содержали мужчины. Они ей давали все и ей не надо было ни о чем волноваться. Тем не менее, она всегда работала, потому что сама этого хотела.

"Only Fan$ - это для меня экспериментальный вариант. Он создан из любопытства, и управляется мужским вдохновением. Поэтому "cut ya bullshit, red" (прекрати говорить чушь, красная), и клей дальше свои ресницы!" - резюмировала Ушакова. 

Она добавила, что если Демоне ей хочет что-то сказать, то пусть встретится с ней в жизни или напишет личное сообщение.

Напомним, латвийская модель, певица и радиоведущая Лиене Ушакова (Seksīgā Lee) ведет один их самых откровенных блогов в Латвии. Недавно она зарегистрировалась на определенном ресурсе и теперь предлагает  поклонникам приобрести свои обнаженные снимки. Jyf  рассказала, что "заработала тысячу менее чем за 24 часа".

Она также отметила, что не видит особой разницы, если, например, сравнивать с "фотосессией для журнала Klubs, когда все деньги уходят издательству".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL

A post shared by Kristine Deimon (@kdeimon) on

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