"Не хочешь работать?": Лиене Ушакову осудили за продажу обнаженных фото

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Дизайнер и мастер по наращиванию ресниц Кристине Деймоне публично обратилась к женщинам и призвала их не продавать себя так, как это делает певица и радиоведущая Лиене Ушакова (Seksiga Lee).
Деймоне отреагировала на новость о том, что Ушакова продает свои обнаженные снимки и сделала обращение к подписчикам на своей Instagram-странице.
"Девушки, будьте достойными и никогда не продавайте себя! Не слушайте дешевых советов. И не позорьте своего мужчину, ведь ни один уважающий себя мужчина не допустит рядом с собой таких действий", - возмутилась Кристине.
Она обратилась к Ушаковой и указала, что ведь она женщина и мать.
"Не хочешь пойти работать? Тогда всегда можно раздвинуть ноги", - жестко написал она.
Ушакова, которая не раз отмечала, что не тратит время на подобные комментарии, ответила Деймоне.
"Не существует формулы, как жить правильно или неправильно, хорошо или плохо. Каждому свое [...] Я торгую иллюзиями, легкой эротикой. так же, как и каждая вторая девушка в Instagram. Ваша советская позиция жизни для меня является чужой. Вы выбираете так жить - пожалуйста! Но не ждите, что все последуют за вами в будущем. Люди устали от оков стереотипов. Татуировки, обнаженка - это давно уже ничего особенного. В наше врем почти каждая поп-звезды, которую ты слушаешь, поет в трусах и колготках в сеточку [...] Я делаю деньги своими силами и мне за это не стыдно.
Если бы Playboy предложил съемку, ты бы первая побежала!
Тогда где разница между съемками в журнал и тем, что делаю я? - пишет Ушакова.
Лиене добавила, что ее всегда содержали мужчины. Они ей давали все и ей не надо было ни о чем волноваться. Тем не менее, она всегда работала, потому что сама этого хотела.
"Only Fan$ - это для меня экспериментальный вариант. Он создан из любопытства, и управляется мужским вдохновением. Поэтому "cut ya bullshit, red" (прекрати говорить чушь, красная), и клей дальше свои ресницы!" - резюмировала Ушакова.
Она добавила, что если Демоне ей хочет что-то сказать, то пусть встретится с ней в жизни или напишет личное сообщение.
Напомним, латвийская модель, певица и радиоведущая Лиене Ушакова (Seksīgā Lee) ведет один их самых откровенных блогов в Латвии. Недавно она зарегистрировалась на определенном ресурсе и теперь предлагает поклонникам приобрести свои обнаженные снимки. Jyf рассказала, что "заработала тысячу менее чем за 24 часа".
Она также отметила, что не видит особой разницы, если, например, сравнивать с "фотосессией для журнала Klubs, когда все деньги уходят издательству".
..Keepin' his mind all on these curves 😈🙈💦 *Don’t forget to subscribe! Go and check out pictures and videos of my assets @ ONLY FANS muah 💋 Linku mekle manos story’s! *no ka man butu jakaunas? No sava auguma ? Fuck no ! 😚 Miili sevi ! 💎👑👸🏻 don't let the tamed ones tell you how to live😘🤟🏻)buchinjas
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