"Он не особо мил с женщинами": Шарлиз Терон грубо высказалась в адрес Стивена Сигала

"Я не стесняюсь поливать его помоями, потому что он не особо мил с женщинами. Пошел он!" - заявила обладательница "Оскара".

Она также указала на лишний вес 68-летнего актера и заметила, что тот едва может драться. На всех видеороликах в YouTube, по ее мнению, он выглядит нелепо.

"Он попросту бьет людей в лицо - это все какая-то подстава", - считает Терон.

Напомним, еще в начале 2018 года было начало полицейское расследование по нескольким заявлениям от девушек, которые обвиняли Сигала в сексуальных домогательствах. Якобы на прослушиваниях, он приказал ей раздеться. Актер тогда и сейчас это отрицает.