Чт, 25.06.2020
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  • "Он не особо мил с женщинами": Шарлиз Терон грубо высказалась в адрес Стивена Сигала

"Он не особо мил с женщинами": Шарлиз Терон грубо высказалась в адрес Стивена Сигала

Шарлиз Терон

ФОТО: Evan Agostini / AP/ Scanpix

44-летняя популярная актриса Шарлиз Терон в интервью с радиоведущим Говардом Стерном крайне резко высказалась в адрес актера Стивена Сигала. Об это пишет Daily Mail.

"Я не стесняюсь поливать его помоями, потому что он не особо мил с женщинами. Пошел он!" - заявила обладательница "Оскара".  

Она также указала на лишний вес 68-летнего актера и заметила, что тот едва может драться. На всех видеороликах в YouTube, по ее мнению, он выглядит нелепо. 

"Он попросту бьет людей в лицо - это все какая-то подстава", - считает Терон.

Напомним, еще в начале 2018 года было начало полицейское расследование по нескольким заявлениям от девушек, которые обвиняли Сигала в сексуальных домогательствах. Якобы на прослушиваниях, он приказал ей раздеться. Актер тогда и сейчас это отрицает.

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