Машков о ДТП, Ефремове и театре: "Алкоголизм - наша большая беда"

Ведущие поинтересовались у Машкова, как может такое быть, что актер с хроническим алкоголизмом служил в театре и играл в кино, ведь там четкие графики.

"Вы знаете, алкоголизм - наша большая беда. И это действительно болезнь. Люди, занимающиеся творческой деятельностью - эмоциональные, чувственные. И, конечно, они этому подвержены", - отметил Владимир Львович.

Он отметил, что множество людей погибло от этого недуга.

"Многие думают, что это - некая прихоть, но, к сожалению, нет, это болезнь, а бывает, что и неизлечимая", - указал он.

Что касается ДТП на Садовом кольце в Москве, то на его взгляд, произошла огромная трагедия - как для семьи потерпевшего, так и для самого Михаила Ефремова.

"Миша - очень настоящий и честный человек. Я знаю, что он невероятно глубоко это переживает. А то, что люди имеют возможность так или иначе комментировать ситуацию - ну, такое время, большинство людей все время что-то комментирует…" - объяснил он.

Что касается слухов о том, что якобы Ефремова хотят вырезать из сериала, а часть материала переснять - он ничего конкретного сказать не может. Так как слышит об этом впервые.

"Может быть, это очередной какой-то хайп? У меня нет комментариев на эту тему", - ответил он ведущим.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Экспертиза признала Михаила Олеговича вменяемым.