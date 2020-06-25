Кого потерял! Муцениеце после развода демонстрирует идеальные формы в бикини

Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным, с которым они прожили в браке девять лет, решила не грустить о прошлом, а наслаждаться летом и вообще жизнью. Актриса проводит время с детьми, в компании друзей и делится с поклонниками снимками, в том числе и достаточно провокационными.
На одном из последних фото, которое Муцениеце разместила в своем Instagram-аккаунте, она запечатлена в красном бикини.
"Не бывает много фоток в купальнике", - подписала она это селфи, снятое с необычного ракурса.
Подписчики звезды пришли в восторг от ее соблазнительных форм и девичьей стройности.
"Агата, вы такая худенькая", "Красотка! На вид не больше 25 лет", "Не зря по утрам бегала", "Агата, какая ты сочная!", "Фигура - огонь", "Чтобы он понял, кого потерял",
- пишут в комментариях.
Стоит отметить, что в последнее время Агата все чаще публикует снимки, на которых демонстрирует фигуру.
Некоторые считают, что раньше она не могла себе позволить выставлять на всеобщее обозрение настолько откровенные фото. Актриса и сама признавалась, что Павел ревниво относился к каждому ее шагу, в том числе запрещал надевать слишком открытые наряды и общаться с коллегами мужского пола.
Теперь же, после официального развода с Прилучным, Муцениеце, похоже, наконец почувствовала себя по-настоящему свободной!
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