Кого потерял! Муцениеце после развода демонстрирует идеальные формы в бикини

На одном из последних фото, которое Муцениеце разместила в своем Instagram-аккаунте, она запечатлена в красном бикини.

"Не бывает много фоток в купальнике", - подписала она это селфи, снятое с необычного ракурса.

Подписчики звезды пришли в восторг от ее соблазнительных форм и девичьей стройности.

"Агата, вы такая худенькая", "Красотка! На вид не больше 25 лет", "Не зря по утрам бегала", "Агата, какая ты сочная!", "Фигура - огонь", "Чтобы он понял, кого потерял",

- пишут в комментариях.

Стоит отметить, что в последнее время Агата все чаще публикует снимки, на которых демонстрирует фигуру.

Некоторые считают, что раньше она не могла себе позволить выставлять на всеобщее обозрение настолько откровенные фото. Актриса и сама признавалась, что Павел ревниво относился к каждому ее шагу, в том числе запрещал надевать слишком открытые наряды и общаться с коллегами мужского пола.

Теперь же, после официального развода с Прилучным, Муцениеце, похоже, наконец почувствовала себя по-настоящему свободной!