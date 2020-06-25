Чт, 25.06.2020
Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители. Алексей Навальный о Гном Гномыче

Гарри и Меган появились на публике в масках. Найдите их на фото!

ФОТО: Reuters/ScanPix

Наконец и герцоги Сассекские появились перед публикой после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Во время посещения благотворительной организации Homeboy Industries принц Гарри и Меган Маркл были в зашитных масках для лица.

В акции благотворительной организации, которая занимается возвращением к нормальной жизни бывших заключенных, предлагая им различные бесплатные курсы, приняли участие более 20 человек - все в масках.

Найдете на фото герцога и герцогиню Сассекских?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Homeboy Industries (@homeboyindustries) on

В ходе мероприятия Гарри и Меган помогали замешивать тесто и печь печенье и хлеб.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Живя в Америке, герцоги Сассекские намерены продолжать заниматься социальными вопросами, такими как расовая дискриминация, гендерное неравенство, психическое здоровье и различные экологические проблемы.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Последние новости

НАВЕРХ