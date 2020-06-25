Гарри и Меган появились на публике в масках. Найдите их на фото!

Наконец и герцоги Сассекские появились перед публикой после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Во время посещения благотворительной организации Homeboy Industries принц Гарри и Меган Маркл были в зашитных масках для лица.
В акции благотворительной организации, которая занимается возвращением к нормальной жизни бывших заключенных, предлагая им различные бесплатные курсы, приняли участие более 20 человек - все в масках.
Найдете на фото герцога и герцогиню Сассекских?
В ходе мероприятия Гарри и Меган помогали замешивать тесто и печь печенье и хлеб.
Живя в Америке, герцоги Сассекские намерены продолжать заниматься социальными вопросами, такими как расовая дискриминация, гендерное неравенство, психическое здоровье и различные экологические проблемы.