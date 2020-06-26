Какие президенты правили конституцию под себя и чем это закончилось

Одним из типичных участников этой волны был, например, правитель Чада Идрис Деби.

Деби пришел к власти в 1990 году, совершив военный переворот. Сначала он пытался проводить демократические реформы, и в 1996 году ввел - через референдум - новую конституцию, в которой было прописано ограничение в два президентских срока по пять лет.

Но пришел 2005 год, второй срок подходил к концу, а желание править все не проходило. Тогда Деби провел референдум об отмене лимита.

В итоге ровесник Путина, только что отпраздновавший 68-й день рождения Идрис Деби входит в мировую десятку дольше всего правящих глав государств и в декабре отметит 30-летие у власти.

А возглавляет "рейтинг" Поль Бийя, президент Камеруна.

Ему тоже мешала пойти на третий срок Конституция, принятая в 1996 году. Но в 2008 Бийя объявил, что это ограничение ущемляет право граждан на выбор, и контролируемый им парламент отменил лимит в два семилетних срока.

В итоге 87-летний Бийя правит уже 45 лет: он пришел к власти летом 1975 года. Путин тем летом закончил ЛГУ и поступил на службу в КГБ.

Пример неудачной попытки продлить полномочия показал относительно недавно президент Буркина-Фасо Блез Компаоре.

Он пришел к власти в результате военного переворота в 1987 году и правил уже 27 лет, когда в 2014 году решил отменить принятую в 2000 году поправку к конституции, запрещающую занимать пост президента больше двух сроков.

Но поддержка Компаоре была недостаточно сильной, и в день, когда парламент Буркина-Фасо должен был голосовать за отмену лимита, здание Национальной ассамблеи захватили толпы протестующих. В итоге Компаоре отрекся от власти и бежал в Кот-д'Ивуар.

В 2015 году референдум об отмене ограничения в два президентских срока, чтобы баллотироваться в третий раз, провел президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. По официальным данным, "за" проголосовали 93% участников при явке в 72%. Конголезская оппозиция говорит, что эти цифры - как и раз за разом победные для Сассу-Нгессо результаты выборов - имеют мало отношения к реальности.

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Но пока это не мешает 76-летнему Сассу-Нгессо править в сумме (в 1990-х был перерыв) уже 36 лет.

Президенту Зимбабве Роберту Мугабе не мешали переизбираться никакие лимиты сроков: в принятой еще в 1980-х под его же руководством конституции их не было - но случай Мугабе интересен как пример мирного смещения человека, который правил страной 37 лет (и довел ее до экономической катастрофы),