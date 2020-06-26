Дворник вы или банкир - неважно: Павел Глоба назвал тех, кого в июле ждет неожиданное богатство

Кому же совсем скоро посчастливится забыть о материальных проблемах?

Телец

Представители этого знака зодиакального круга, как отмечает Павел Глоба, уже долгое время очень усердно трудятся, но все никак не дождутся щедрого вознаграждения, хотя в целом на жизньим жаловаться не приходится, ведь все необходимое у них есть. Астролог уверен, что обогащение Тельцу принесут последние дни июля.

Возможно, это будет какая-то выгодная сделка, которая сама "приплывет" в руки. Не стоит заранее отказываться от всех предложений, нужно внимательно их изучать.

Есть большая вероятность хорошей денежной премии и повышения в должности, что и в дальнейшем обеспечит Тельцам более высокий доход.

Рак

У Раков в июле грядет какое-то значимое событие или праздник. И речь идет не только о дне рождения или свадьбе. Возможно, это будет торжество по случаю повышения или новоселья. И как раз этот праздник станет поводом для щедрых подарков.

Деньги просто свалятся на голову представителей этого знака огромным кушем, что очень кстати, ведь они уже столько всего успел запланировать.

Однако на будущее астролог предупреждает Раков: не стоит ничего планировать и загадывать до тех пор, пока на это нет средств.

Кроме того, следует быть осторожнее с тратой нежданно полученного богатства. Легкие деньги могут вскружить Ракам голову, и они их начнут бездумно тратить.

В таком случае все совсем скоро закончится. Лучше позаботиться о своем бизнесе или вложениях.

Стрелец

Что касается Стрельцов, то им Павел Глоба не советует рассчитывать на повышение зарплаты или подарки.

Откуда же тогда у них возьмутся деньги? Да просто скопилось большое количество забытых долгов - как больших, так и маленьких.

Звезды посодействуют тому, что должники вспомнят о своей совести и вернут занятое когда-то именно в июле. В итоге общая сумма будет очень приличной.

Ее хватит на крупные покупки, которые давно ждали своего часа. Однако астролог советует подождать до конца месяца и только потом приступать к тратам.

Дева

К Девам в июле деньгу буквально будут липнуть: повышение заработной платы, подарки, выигрыши, наследство, просто случайные находки… Павел Глоба советует только одно - доводить все свои дела до конца, отмечает astrohit.info.

Лишь завершенные вовремя сделки обернутся премией. Только "закрытые" вопросы принесут этим людям удачу и укрепят их авторитет.

Лето в целом будет успешным для Дев в финансовом плане, но пиком этого везения, несомненно, будет июль.