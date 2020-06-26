На пеньке, в багажнике, на камне. Самые странные "избирательные участки" в России

В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Многих удивило, что голосовать предлагается не на самих избирательных участках, а, судя по сообщениям в соцсетях, вообще где угодно - от автобусов до пенька возле колодца. И выглядит это действительно странно. "Медуза" собрала подборку фото и видео таких "участков".
В багажнике
Дорогие все. Официальное заявление. Я прекращаю критиковать "общероссийское голосование", потому что ничего убедительнее этой съемки я сказать не могу.— Alexey Navalny (@navalny) June 25, 2020
Это Владивосток. "Избирательный участок" организован в багажнике машины во дворе. Источник: https://t.co/El8UvZBWw8 pic.twitter.com/6x76Y3ab1V
На пеньке
ААААААА 2020 год, жителям сверхдержавы предлагают голосовать на пеньке у колодца!— Штаб Навального в Брянске (@teamnavalny_brk) June 25, 2020
Так вот о чём поправка про сохранение русских традиций! pic.twitter.com/kL9zYNNUgH
В селе Комаровка Ульяновской области выборы проходят в торжественной обстановке. На участке подняли флаг России. pic.twitter.com/KArkce8eiA— Daniil Ken (@daniilken) June 25, 2020
На камне
Когда нет стола, можно проголосовать и на камне pic.twitter.com/LgVpVWQ7Q6— Andrey Zakharov (@skazal_on) June 25, 2020
На футбольном поле
А как вам «избирательный участок» на футбольном поле? pic.twitter.com/kD4fzqYGb2— Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) June 25, 2020
В палатке
А вот ещё отличный избирательный участок. Так выглядит анонсированное голосование в палатках. Как видите, здесь строгий контроль, фальсификация невозможна. Ваш голос может иметь решающее значение! pic.twitter.com/H4GCYRMq9n— Alexey Navalny (@navalny) June 25, 2020
В автобусе
А вот ещë одно прогрессивное решение. Как вам? pic.twitter.com/mqQ6pB661Z— Штаб Навального в Твери (@teamnavalnytver) June 25, 2020
На детской площадке
С детской горки -- прямо в избирательную урну. pic.twitter.com/r4JSvEXAis— Andrey Zakharov (@skazal_on) June 25, 2020
На двух табуретках
На пеньках, в колодцах и в багажниках автомобилей избирательные участки уже были. А на двух табуретках вам слабо? PS....Posted by Григорий Мишланов on Thursday, June 25, 2020
Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции. Главная поправка, предлагаемая к внесению в основной закон страны - "обнуление" сроков Владимира Путина, которое позволит занимать ему должность президента до 2036 года.
О том, как прошел первый день голосования в Москве и регионах можно узнать здесь:
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!