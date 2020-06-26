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На пеньке, в багажнике, на камне. Самые странные "избирательные участки" в России

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Twitter

В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Многих удивило, что голосовать предлагается не на самих избирательных участках, а, судя по сообщениям в соцсетях, вообще где угодно - от автобусов до пенька возле колодца. И выглядит это действительно странно. "Медуза" собрала подборку фото и видео таких "участков".

В багажнике

На пеньке

На камне 

На футбольном поле 

В палатке 

В автобусе 

На детской площадке 

На двух табуретках 

На пеньках, в колодцах и в багажниках автомобилей избирательные участки уже были. А на двух табуретках вам слабо? PS....

Posted by Григорий Мишланов on Thursday, June 25, 2020

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции. Главная поправка, предлагаемая к внесению в основной закон страны - "обнуление" сроков Владимира Путина, которое позволит занимать ему должность президента до 2036 года.

О том, как прошел первый день голосования в Москве и регионах можно узнать здесь: 

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