На пеньке, в багажнике, на камне. Самые странные "избирательные участки" в России

В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Многих удивило, что голосовать предлагается не на самих избирательных участках, а, судя по сообщениям в соцсетях, вообще где угодно - от автобусов до пенька возле колодца. И выглядит это действительно странно. "Медуза" собрала подборку фото и видео таких "участков".