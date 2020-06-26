Кристина Асмус рассказала, кто стал инициатором развода

"В шоу Comment Out мы не участвовали", - написала Кристина.

25 июня подробности развода в разговоре с журналистами канала РЕН ТВ раскрыл якобы адвокат актрисы Анатолий Кучерена.

Асмус указала, что такой человек ее интересы не представляет. Комментарии его и компании она назвала фейком.

Кристина также призналась, что она стала инициатором развода.

"Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим", - отметила блондинка.

Она подчеркнула, что интервью не дает никому, даже за деньги. И попросила ей больше не звонить.

Напомним, в мае Кристина Асмус рассказала в интервью, что они с Гариком Харламовым наконец-то перебрались в свой новый 4-этажный загородный дом на Рублевке. Супруги переехали примерно в середине апреля.

Гарик Харламов начал отношения с актрисой Кристиной Асмус, когда еще был официально женат. Свои отношения пара не афишировала. СМИ распускали слухи о романе звезд. Гарик разъехался с женой Юлией в конце 2012-го. Тогда он сделал заявление в соцсетях. В 2013 году пара официально зарегистрировала отношения. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.