Михаил Ефремов перенес сердечный приступ

У актера Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в Москве, случился сердечный приступ.

Агентство ТАСС ссылается на его адвоката Эльмана Пашаева. Юрист сообщил, что это произошло в ночь на пятницу из-за нервного потрясения. Известно, что актер очень сильно переживает происходящее.

"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать "скорую", заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь и строго рекомендовал вызывать "скорую" при малейшем ухудшении самочувствия", - цитирует Пашаева "Медуза".

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Экспертиза признала Михаила Олеговича вменяемым.