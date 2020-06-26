"На ней можно сделать деньги": Успенская о работе с Наргиз и желании сделать тату с ее именем

Знакомство и работа с Наргиз Закировой

Успенская рассказала, что познакомилась с Наргиз на дне рождения своей дочери. Она приехала вместе с Леонидом Агутиным и скрипачом Эдгаром Акобяном. Любовь Залмановна ощутила с ней какое-то родство и узнала, как ей сейчас тяжело.

Наргиз призналась Успенской, что у нее сейчас тяжелое положение и она не работает. Она показала исполнительнице песню, которая тронула Любовь Залмановну. Сейчас она уже записана, но ее не выпустили из-за карантина.

Закирова боится привезти сюда семью, ведь она не может им дать какую-то гарантию.

"Они привыкли жить по законам", - указала Успенская.

Она объяснила, что когда вернулась в Россию, ей тоже пришлось переучиваться.

"Сегодня себя приходится переучивать. Я приехала сюда, а здесь и без очереди можно постоять, и блат и так далее. А там - все равны", - подчеркнула Успенская.

Она пояснила, что 16 лет, проживая в США, пыталась жить по законам.

Любовь Залмановна заметила, что она уже вросла в Россию. Она устроилась в этой стране - построила дом, посадила сад. Америка для нее стала уже чужой.

Что касается Наргиз, то с ней у Успенской много общего. Тем не менее о скандале с Максимом Фадеевым певица ей не рассказывает.

66-летняя артистка также призналась, что она впервые сделает татуировку с именем "Наргиз" на своем плече, а Наргиз в ответ сделает на теле надпись "Любовь".

Конечно, Успенская знает, что у Наргиз есть татуировка, посвященная Фадееву. Она уверена, что они не поссорятся никогда. Да, досконально детали конфликта с Максом Фадеевым ей неизвестны, но сегодня ей отказывают на многих телеканалах. Любовь Залмановна объяснила, что сейчас оплачивает Наргиз клипы и студии, хотя у нее есть официальный продюсер Виктор Дробыш.

"Все хотят такую золотую певицу. На ней можно сделать деньги", - уверена она.

Конфликт с Ильей Резником

Любовь Успенская вспомнила, как она помогла Илье Резнику, когда тот был в тяжелом положении. Он тогда ее уговаривал спеть его песни. Она не хотела, но все-таки согласилась. В России она их записала и сняла клип. Среди этих композиций был известный многим "Кабриолет", который стал настоящим хитом.

Резник, узнав, что песня "выстрелила", стал "качать права" звезде.

До этого он подарил песни артистке бесплатно, а теперь стал требовать денег. Успенская ему объясняла, что она вообще в эту песню не верила и она даже не вошла в альбом.

"Я ему столько помогла в Америке... Человек настолько неблагодарный", - указала Любовь Залмановна.

Он пообещал в России перекрыть ей кислород.

"Он пытался", - отметила Успенская.

Оказывается, Илья Резник пошел в РАУ и забрал свои права на все песни, которые исполняла не только Успенская, но и Алла Пугачева и Лайма Вайкуле: "Он понял, что сам себе перекрыл кислород. Он же получал деньги. С каждой песни, с каждого эфира. Он понял, что сам себя перекрыл".

Конечно, Успенская понимает, что конфликт между Фадеевым и Наргиз не совсем похож на ее с Резником, но что-то общее между ними есть.

Видео: Интервью с Любовью Успенской