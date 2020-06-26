"Денег не было даже на метро": Сати Казанова о том, как покоряла Москву

Бывшая участница проекта "Фабрика звезд" и экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова впервые подробно рассказала, как покоряла Москву. Важную роль в этом сыграл влиятельный политик.
Казанова не стала скрывать, что однажды политик ее заметил, когда она пела в одном из ресторанов Нальчика.
"В ресторане родного города Нальчик, где я подрабатывала певицей, я однажды познакомилась с А. Б. Каноковым", - написала Сати.
Мужчина был на тот момент заместителем постпредседателя Кабардино-Балкарии при президенте РФ Владимире Путине.
"Арсен Баширович и по сей день является достаточно известным политиком, бизнесменом и меценатом, который помогает в творческом развитии молодым и одаренным людям. Тогда мне посчастливилось стать одной из них", - призналась певица.
Девушка не стала скрывать, что Каноков ей предложил переехать в Москву, где у нее было больше возможностей. Она познакомила политика с отцом, который понял, что отдает дочь в надежные руки.
"Первый год в Москве я жила с девочкой из Кабардино-Балкарии в квартире, которую нам оплачивал Арсен Баширович. В городе, хорошо известном своими высокими ценами на жилье, это было для нас очень ценной поддержкой", - не стала скрывать Сати.
Она исполнила свою мечту и поступила в академию им. Гнесиных. В Москве Казанова нашла работу певицы в казино Crystal. Правда, зарплата была небольшой, но для нее "было счастьем работать по призванию, творчески развиваться, постоянно разучивать новые песни и ставить хореографию".
Первые годы в Москве для исполнительницы не были простыми.
"Порой денег не было даже на метро и еду. Я растягивала пачку макарон, чтобы ее хватило на подольше, звонила маме с папой и изо всех сил скрывала слезы, чтобы не расстраивать родителей. Но иногда нервы сдавали и я могла расплакаться прямо в трубку..." - вспоминала Казанова.
Однажды отец ей сказал, что если она плачет, то пусть собирает вещи и приезжает назад. Эта перспектива повергла Сати в ужас.
"Мне казалось, что я просто не имею права вернуться вот так - побежденной, с поджатым хвостом - и признать перед собой и всем миром, что я проиграла, что сдалась, что я - слабая", - отметила она.
Поэтому Казанова решила идти до конца и умудрялась не только зарабатывать, но и отправлять деньги родителям. Тогда она еще не догадывалась, как сложится ее судьба, но верила в лучшее.
Сати Казанова - российская певица, актриса, модель и телеведущая. С 2002 по 2010 год была участницей женской группы "Фабрика" под руководством Игоря Матвиенко. Неоднократно включалась в рейтинги самых сексуальных женщин русскоязычных версий журналов FHM и Maxim. Артистка состоит в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Она несколько раз становилась гостьей фестиваля Laima Rendezvous Jurmala.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!