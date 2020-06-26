"Денег не было даже на метро": Сати Казанова о том, как покоряла Москву

Казанова не стала скрывать, что однажды политик ее заметил, когда она пела в одном из ресторанов Нальчика.

"В ресторане родного города Нальчик, где я подрабатывала певицей, я однажды познакомилась с А. Б. Каноковым", - написала Сати.

Мужчина был на тот момент заместителем постпредседателя Кабардино-Балкарии при президенте РФ Владимире Путине.

"Арсен Баширович и по сей день является достаточно известным политиком, бизнесменом и меценатом, который помогает в творческом развитии молодым и одаренным людям. Тогда мне посчастливилось стать одной из них", - призналась певица.

Девушка не стала скрывать, что Каноков ей предложил переехать в Москву, где у нее было больше возможностей. Она познакомила политика с отцом, который понял, что отдает дочь в надежные руки.

"Первый год в Москве я жила с девочкой из Кабардино-Балкарии в квартире, которую нам оплачивал Арсен Баширович. В городе, хорошо известном своими высокими ценами на жилье, это было для нас очень ценной поддержкой", - не стала скрывать Сати.

Она исполнила свою мечту и поступила в академию им. Гнесиных. В Москве Казанова нашла работу певицы в казино Crystal. Правда, зарплата была небольшой, но для нее "было счастьем работать по призванию, творчески развиваться, постоянно разучивать новые песни и ставить хореографию".

Первые годы в Москве для исполнительницы не были простыми.

"Порой денег не было даже на метро и еду. Я растягивала пачку макарон, чтобы ее хватило на подольше, звонила маме с папой и изо всех сил скрывала слезы, чтобы не расстраивать родителей. Но иногда нервы сдавали и я могла расплакаться прямо в трубку..." - вспоминала Казанова.

Однажды отец ей сказал, что если она плачет, то пусть собирает вещи и приезжает назад. Эта перспектива повергла Сати в ужас.

"Мне казалось, что я просто не имею права вернуться вот так - побежденной, с поджатым хвостом - и признать перед собой и всем миром, что я проиграла, что сдалась, что я - слабая", - отметила она.

Поэтому Казанова решила идти до конца и умудрялась не только зарабатывать, но и отправлять деньги родителям. Тогда она еще не догадывалась, как сложится ее судьба, но верила в лучшее.

Сати Казанова - российская певица, актриса, модель и телеведущая. С 2002 по 2010 год была участницей женской группы "Фабрика" под руководством Игоря Матвиенко. Неоднократно включалась в рейтинги самых сексуальных женщин русскоязычных версий журналов FHM и Maxim. Артистка состоит в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Она несколько раз становилась гостьей фестиваля Laima Rendezvous Jurmala.