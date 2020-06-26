Пт, 26.06.2020
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В центре Вильнюса открыли песчаный пляж, море будут показывать на экране

ФОТО: Pexels

На площади в центре столицы Литвы открылся песчаный пляж. Мэр Вильнюса считает, что он станет временной альтернативой европейским курортам и балтийским переполненным пляжам.

С 23 июня на площади Лукишке открылся пляж. В начале этой недели территорию площадью 1660 квадратных метров в центе Вилюнюса засыпали песком.

Там установили шезлонги и кабинки для переодевания, деревянные настилы и площадки для волейбола.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Южноевропейские курорты закрыты, а пляжи Балтийского моря в этом году будут переполнены. Поэтому мы стремимся помочь жителям и гостям столицы - приглашаем их отдохнуть в Вильнюсе, так как Вильнюс станет летним курортом", - написал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимасиус в Facebook.

На пляже также установлен большой экран, на котором каждый вечер будут транслироваться фильмы, телешоу и концерты, а днём — виды на Балтийское море.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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