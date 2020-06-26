Отдыхающие негодуют: куда в Юрмале исчезли кабинки для переодевания?

Читательница Иева спрашивает: связано ли исчезновение раздевалок с пандемией Covid-19 и введенными ограничениями в местах общего пользования? Руководитель отдела по связям с общественностью Юрмальской думы отмечает, что причина совершенно иная.

"В этом году на юрмальском пляже гораздо меньше кабинок для переодевания, чем в предыдущие годы, поскольку большинство из них все еще находятся на ремонте. Постепенно кабинки будут возвращаться на прежние места. Мы приносим извинения отдыхающим за доставленные неудобства", - сказала TVNET руководитель отдела по связям с общественностью Юрмальской думы Зане Лейте.