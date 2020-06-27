Виктория Исакова о недостатке идей в кино: "Налицо кризис человечества в плане создания нового"

Говоря о кризисе идей в киноиндустрии она подчеркнула, что это глубокая и масштабная тема.

"Налицо кризис человечества в плане создания нового. Мы все больше и больше переосмысливаем уже осмысленное. Некий постметамодерн. Время диктует бешеный ритм.

Безусловно, в таком режиме невозможно, чтобы все попадало в точку, было талантливым и актуальным. Необходимо более критично всматриваться в материал, осознавать все риски и свои возможности", - полагает она.

Исакова согласилась, что где-то есть схожесть ее персонажа с героиней картины "Черная вдова" от Marvel. По ее мнению, на данный момент уже есть определенный и устоявшийся образ женщины-героини в кино.

Она призналась, что для воплощение этой роли ей понадобилось очень много тренироваться. В сериале даже есть сцена, где она дерется на шпильках.

"Это был физически сложный для меня проект: пробежки, погони, драки. Требовалось быть выносливой физически. Никто не может ждать на площадке между дублями, пока я отдохну", - отметила Исакова.

Напомним, сериал "Надежда" стартовал с 18 июня. Это новый проект от создателей "Бывшие" (хит сервиса START). Это история обычной москвички, которая на самом деле безжалостный наемный убийца. Но женщина устала вести двойную жизнь.