Виктория Исакова о недостатке идей в кино: "Налицо кризис человечества в плане создания нового"

На платформе Start выходит новы сериал с российской актрисой Викторией Исаковой "Надежда". Это шпионская история, о том как главная героиня живет двойной жизнью: днем она заботливая жена и мать, а в остальное время - опасный убийца-наемник. О сериале и кризисе идей она рассказала в интервью РИА "Новости".
Говоря о кризисе идей в киноиндустрии она подчеркнула, что это глубокая и масштабная тема.
"Налицо кризис человечества в плане создания нового. Мы все больше и больше переосмысливаем уже осмысленное. Некий постметамодерн. Время диктует бешеный ритм.
Безусловно, в таком режиме невозможно, чтобы все попадало в точку, было талантливым и актуальным. Необходимо более критично всматриваться в материал, осознавать все риски и свои возможности", - полагает она.
Исакова согласилась, что где-то есть схожесть ее персонажа с героиней картины "Черная вдова" от Marvel. По ее мнению, на данный момент уже есть определенный и устоявшийся образ женщины-героини в кино.
Она призналась, что для воплощение этой роли ей понадобилось очень много тренироваться. В сериале даже есть сцена, где она дерется на шпильках.
"Это был физически сложный для меня проект: пробежки, погони, драки. Требовалось быть выносливой физически. Никто не может ждать на площадке между дублями, пока я отдохну", - отметила Исакова.
Напомним, сериал "Надежда" стартовал с 18 июня. Это новый проект от создателей "Бывшие" (хит сервиса START). Это история обычной москвички, которая на самом деле безжалостный наемный убийца. Но женщина устала вести двойную жизнь.
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