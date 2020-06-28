56-летняя Лолита настолько похорошела, что стала привлекать молодых поклонников

На видео Лолита идет по улице в черной майке и коротких шортиках.

"А знаете, в чем прикол нахождения в маске?" - спросила Лолита подписчиков.

Оказалось, что она вышла из дома за черешней, а с ней пытались познакомиться молодые люди.

"Все было прекрасно, пока я не сняла маску и стала говорить... Это так круто. Маска помогает тебе быть не старородящей", - подытожила она.

В комментариях подписчики оценили юмор Лолиты. Они поддержали ее и похвалили внешний вид, отметив ее прекрасную форму.

"Вам до старости, как до Луны и обратно", "Красотка", "Девочка", "Лолита - вы огонь!", "Так похудела", - писали фолловеры.

Напомним, что 56-летняя Лолита завоевала любовь своих фанатов своей смелостью и откровенность. Она не стесняется в разговорах и не комплексует по поводу своей фигуры. Впрочем, после развода с пятым супругом Дмитрием Ивановым, она ярво преобразилась.