Сб, 27.06.2020
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Минус 100 килограммов: фото похудевшего Фадеева удивило подписчиков

Максим Фадеев

ФОТО: скриншот

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев поделился на своей Instagram-странице фотографией, которой шокировал подписчиков своим феноменальным похудением. 

Под снимком он указал, что сбросил сто килограммов.

"Всем мир! Это мои шорты... Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!" - написал он. 

Подписчики похвалили его силу воли и были шокированы такими изменениями во внешности.

"Все, за что берется Максим, получается на высший бал!", "Круто", "Вы - большой молодец", "Очень впечатляет!", "Главное, чтобы здоровье не пострадало!", - писали фолловеры. 

Напомним, ранее Максим Фадеев уже рассказывал на своей Instagram-странице о своем экстремальном похудении. 

Когда наступил период самоизоляции, он стал с некоторой регулярностью рассказывать своим подписчикам, что он старается больше двигаться и соблюдать диету. 

Еще 13 апреля артист сделал публикацию, в которой гордился, что скинул 84 килограмма. И планирует сбросить еще 20-30. В комментариях ему ответил комик Гарик Харламов. 

Тогда продюсер показал, как он тренируется на самоизоляции. Он призвал подписчиков пить много воды и правильно питаться. 

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