Минус 100 килограммов: фото похудевшего Фадеева удивило подписчиков

Под снимком он указал, что сбросил сто килограммов.

"Всем мир! Это мои шорты... Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!" - написал он.

Подписчики похвалили его силу воли и были шокированы такими изменениями во внешности.

"Все, за что берется Максим, получается на высший бал!", "Круто", "Вы - большой молодец", "Очень впечатляет!", "Главное, чтобы здоровье не пострадало!", - писали фолловеры.

Напомним, ранее Максим Фадеев уже рассказывал на своей Instagram-странице о своем экстремальном похудении.

Когда наступил период самоизоляции, он стал с некоторой регулярностью рассказывать своим подписчикам, что он старается больше двигаться и соблюдать диету.

Еще 13 апреля артист сделал публикацию, в которой гордился, что скинул 84 килограмма. И планирует сбросить еще 20-30. В комментариях ему ответил комик Гарик Харламов.