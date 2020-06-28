В регионе Балтийского моря обнаружен повышенный уровень радиоактивных веществ

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020

"Медуза" со ссылкой на The Barents Observer сообщает, что в начале июня в Норвегии недалеко от границы с российским Кольским полуостровом обнаружили йод-131, в середине июня в Финляндии и Швеции обнаружили радионуклиды цезия, кобальта и рутения - цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.

На опубликованной Лассина Зербо карте обозначен район, где предположительно расположен источник изотопов - он включает Балтийское море, страны севера Европы, а также часть запада России в районе Санкт-Петербурга.

После анализа полученных данных Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов пришел к выводу, что радионуклиды поступили со стороны запада России.

Есть предположение, что радиоактивные вещества появились в воздухе после повреждения топливного элемента на атомной элеткростанции. В то же время Институте подчеркнули, что количество изотопов не угрожает окружающей среде или здоровью людей.

Unusual radiation measured in Norway, Sweden and Finland, week 23/24. Source most probably in Western Russia, damaged fuel at nuclear power station https://t.co/IDW2XjBs8W via @janhaverkamp — Liveuamap (@Liveuamap) June 26, 2020

Россия любую причастность отрицает.

Российская Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) заявила, что не выявляла превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря, пишет "Медуза". В свою очередь оператор российских атомных электростанций - концерн "Росэнергоатом" сообщил, что не фиксировал в июне происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС, а суммарные выбросы на станциях по всем изотопам не превысили контрольных значений, добавляет издание.

Комментарий Государственной службы среды Латвии

Реагируя на появившиеся новости, Государственная служба среды сообщила, что на территории Латвии не констатировано повышенного уровня радиации.

Там добавили, что из единой системы обмена информацией Международного агенства атомной энергии не поступало информации об инцидентах, авариях или повышенных замерах радиации.

Государственная служба среды подчеркнула, что информация, опубликованная Организацией по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний о повышенном уровне радиации, свидетельствует, что он минимален и не несет рисков для здоровья людей.

CTBTO soc.tīklos izplatītā informācija par viņu stacijās konstatēto paaugstināto radiācijas līmeni liecina, ka tas ir ļoti minimāls un nerada riskus/apdraudējumu cilvēku veselībai. — VVD (@videsdienests) June 27, 2020