На Мальте латвиец получил тяжелое ножевое ранение

24-летнего латвийца порезали в его собственной квартире незадолго до полуночи.

По сообщениям полиции, это произошло после ссоры с 31-летним мужчиной из поселка Имджарр. В то же время известно, что латвийца ранил некий третий мужчина, личность которого пока не установлена.

С серьезными травмами латвиец был доставлен в больницу. Оба мужчины, причастные к инциденту, скрылись.