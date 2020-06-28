Путин делает тест на Covid-19 раз в три дня. И не летает одним самолетом с Мишустиным

На вопрос, отрицательный ли результат показывают тесты, президент РФ ответил: "Слава богу, пока да".

По словам Путина, после того, как коронавирусом заболел премьер-министр России Михаил Мишустин, стало очевидно, что президент "просто обязан действовать очень аккуратно".

Также он поделился о новом правиле:

"Я еще ввел такое правило - президент и премьер-министр никогда не летают в одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что на нас особая ответственность за положение в стране".

Напомним, во время пандемии Путин жил и работал в подмосковной резиденции Ново-Огарево, там же установили специальный дезинфицирующий туннель.

Среди должностных лиц России Covid-19 переболел не только премьер-министр Михаил Мишустин, но и глава Минобрнауки Валерий Фальков, а также министр культуры Ольга Любимова. От коронавирусной инфекции лечился и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напоминает "Медуза".