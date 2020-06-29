Как звезды провели эти выходные: море, лето, молодой Галкин и купание коня

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на минувших выходных. Давайте заглянем в Instagram к звездам и узнаем, как они перенесли эти жарких два дня.
Кристина Орбакайте отдыхала где-то в купальнике
Дима Билан тоже решил погреться на солнышке
Певица Муся Тотибадзе - роковая красотка!
Максим Галкин предался воспоминаниям и опубликовал серию фотографий, на которых он молодой, смешной и еще не женат на Пугачевой
Белоснежная улыбка Яны Кошкиной
Комик Алексей Щербаков съездил в Санкт-Петербург, но сейчас он дома уже
Олег Газманов искупал лошадь
Сергей Жуков на фоне моря. Возможно, где-то там вдалеке можно увидеть и Олега Газманова
Лидер группы Alai Oli Ольга Маркес поиграла на гитаре
Тем же самым занималась и певица Луна
Анжелика Варум и Леонид Агутин в движении
Активна и Ольга Серябкина
Анна Семенович поела в ресторане
Андрей Мерзликин и цены в одном из кафе Москвы
Лето в Instagram Насти Ивлеевой
Вот такие розы получила Светлана Лобода. Что за цвет?
Настасья Самбурская съездила в собачий приют
Селфи от актрисы Юлии Снигирь
И от музыканта Юрия Музыченко
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