Пн, 29.06.2020
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Как звезды провели эти выходные: море, лето, молодой Галкин и купание коня

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial/maxgalkinru/shcherbakov_alexei

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на минувших выходных. Давайте заглянем в Instagram к звездам и узнаем, как они перенесли эти жарких два дня.

Кристина Орбакайте отдыхала где-то в купальнике

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on

Дима Билан тоже решил погреться на солнышке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on

Певица Муся Тотибадзе - роковая красотка!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Musia Totibadze (@musiatotibadze) on

Максим Галкин предался воспоминаниям и опубликовал серию фотографий, на которых он молодой, смешной и еще не женат на Пугачевой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

Белоснежная улыбка Яны Кошкиной

Комик Алексей Щербаков съездил в Санкт-Петербург, но сейчас он дома уже

Олег Газманов искупал лошадь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Газманов Олег (@oleggazmanov) on

Сергей Жуков на фоне моря. Возможно, где-то там вдалеке можно увидеть и Олега Газманова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on

Лидер группы Alai Oli Ольга Маркес поиграла на гитаре

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ольга Маркес (@olymarkes) on

Тем же самым занималась и певица Луна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ЛУНÁ (@kri_luna) on

Анжелика Варум и Леонид Агутин в движении

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on

Активна и Ольга Серябкина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ольга Серябкина (@seryabkina) on

Анна Семенович поела в ресторане

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

Андрей Мерзликин и цены в одном из кафе Москвы

Лето в Instagram Насти Ивлеевой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on

Вот такие розы получила Светлана Лобода. Что за цвет?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Настасья Самбурская съездила в собачий приют

Селфи от актрисы Юлии Снигирь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on

И от музыканта Юрия Музыченко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Музыченко Юрий (@yra_muzichenko) on

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