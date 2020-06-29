"У каждого человека есть темная сторона": рэпер Fardi о ксенофобии в России и новом альбоме

Ф.С.: Там много до чего ********** (придираются). Вот например, там есть строчка: "Что бы ты делал, снежинка, если исчезли бы черные с рынка?". И, наверное, на "снежинку" люди обижаются. Но *******, когда нас чурками называют, никто не обижается. Почему бы не называть чувака "снежинкой"?

То есть вся критика об этом - что я занимаюсь каким-то оскорблением, разжиганием, но никто не слушает дальше. У меня следующей строчкой идет: "Мне ********** (все равно), какого цвета ты кожи, главное мысли правильно".

О восточном звучании и кальян-рэпе

Би-би-си: Как я поняла, оскорбления в твою сторону прилетают, в целом, с обеих сторон. Есть люди, которые пишут, что ты как-то неправильно себя ведешь, не так, как подобает азербайджанцу.

Ф.С.: Со стороны своих тоже часто прилетает. В основном, от религиозных людей. Я не религиозный, я верующий, но я не религиозный фанатик. И я не хочу задевать этих людей, это их право. В моем окружении тоже есть ребята в религии.

Когда выходил первый клип, "Черный", тогда вообще была бомбежка по поводу того, что я весь в татухах, читаю с матами на фоне мечети, что это все харам. Ну а если это харам, тогда, чувак, зачем ты сидишь в интернете? Интернет - это тоже харам, если так рассуждать.

Меня это никак не задевает, пишут и пишут. Мне важно мнение моих близких, и то я не всегда беру их мнение во внимание, потому что иногда я с ними не согласен. Главное, что родители и мои близкие пацаны меня поддерживают.

Би-би-си: Как ты добился такого восточного звучания в альбоме?

Ф.С.: Благодаря команде. Я долго нащупывал, именно с точки зрения музыки, чем я могу отличиться на фоне кальян-рэпа.

Би-би-си: Что это?

Ф.С.: Кальян-рэп - это когда, не знаю, страдают пацаны. Когда девушка раз десять его бросила через прогиб, и он ноет каждый раз. Я приветствую такую музыку, я не говорю, что она плохая. Она интересная, она имеет место быть. Но когда это уже прям ******** (надоедает), когда ты хочешь уже чего-то нового от артиста, а он ноет каждый раз.

Я не хочу называть имен. Это круто, что они рубят бабло, что у них есть продажи, концерты, что на них есть спрос. Но иногда нужно выходить за какие-то рамки и экспериментировать, удивлять своего слушателя.

Би-би-си: И чтобы как-то отличаться и найти свое звучание, ты решил использовать в записи восточные национальные инструменты (в альбоме Фарди использованы такие восточные национальные инструменты, как саз, тар и ребаб, а также засэмплированные арабские дарбуки - прим. Би-би-си)?