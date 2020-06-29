Мужчина на Кипсале спас двух тонувших алжирок; на это отреагировали расистскими комментариями

Напомним, 21 июня на Кипсальском пляже мужчина не дал утонуть двум гражданкам Алжира, которые отправились купаться в одежде и паранджах. Девушки хотели прогуляться по воде, однако в выбранном им месте очень быстро становится глубоко.

"Внезапно увидел, как они пропали под водой. Одна поднялась на поверхность воды, вытянула руки, а потом снова пропала", - вспомнил события того дня Арнис.

Мужчина побежал спасать тонувших девушек, в то же самое время к нему подключились спасатели. Тонувшие были в сознании и откашливали воду. На место происшествия прибыла Служба неотложной медицинской помощи, и алжирок решено было госпитализировать.

Однако радость за благородный поступок и спасенные жизни быстро затмили некоторые враждебные, расистские и призывающие к ненависти комментарии.

Арнис сообщил о них в Службу государственной безопасности и СМИ.

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