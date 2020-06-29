Пн, 29.06.2020
Нас спрашивают, почему мы рассматриваем версии, которые люди называют теориями заговора. Это не значит, что мы верим в них. Защита должна рассмотреть все альтернативные сценарии. Адвокат Сабина тен Дошат о крушении самолета Boeing 777
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Мужчина на Кипсале спас двух тонувших алжирок; на это отреагировали расистскими комментариями

Мужчина на Кипсале спас двух тонувших алжирок; на это отреагировали расистскими комментариями

ФОТО: 900 sekundes

Арнис Асперс недавно спас жизнь двум молодым алжирским студенткам на Кипсале - не дал им утонуть. Однако радость Арниса по поводу спасенных жизней исчезла, как только в интернете появилась статья о произошедшем. Об этом рассказывает программа 900 sekundes.

Напомним, 21 июня на Кипсальском пляже мужчина не дал утонуть двум гражданкам Алжира, которые отправились купаться в одежде и паранджах. Девушки хотели прогуляться по воде, однако в выбранном им месте очень быстро становится глубоко.

"Внезапно увидел, как они пропали под водой. Одна поднялась на поверхность воды, вытянула руки, а потом снова пропала", - вспомнил события того дня Арнис.

Мужчина побежал спасать тонувших девушек, в то же самое время к нему подключились спасатели. Тонувшие были в сознании и откашливали воду. На место происшествия прибыла Служба неотложной медицинской помощи, и алжирок решено было госпитализировать.

Однако радость за благородный поступок и спасенные жизни быстро затмили некоторые враждебные, расистские и призывающие к ненависти комментарии. 

Арнис сообщил о них в Службу государственной безопасности и СМИ.

Видео: Сюжет 900 sekundes

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ