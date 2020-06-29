Им это запрещено: Гарри и Меган демонстрируют привязанность, а Кейт носит туфли на танкетке

Помните, что сумочка королевы служит тайным сигналом? Это не все! Harper's Bazaar рассказал несколько фактов о королевском этикете, приводим некоторые из них!
Поведение на публике
- На официальные мероприятия все члены королевской семьи прибывают в порядке ранга: королева приходит последней. При ее появлении и уходе из зала все гости должны вставать.
- Трогать членов королевской семьи запрещено. Несколько лет назад грубое нарушение позволила себе супруга американского президента Мелания Трамп. Во время приветствия первая леди США поцеловала в щеку герцогиню Корнуольскую Камиллу. Демонстрировать публично привязанности - запрещено. Это одна из причин, почему Гарри и Меган часто подвергались критике.
Трапеза
- Каждый элемент банкета проверяется королевой лично: от сервировки до декора.
- Пока королева не приступит к трапезе, другим начинать есть - нельзя.
- Заканчивать трапезу нужно в то же время, что и королева. Чтобы успеть все доесть, имеется подсказка, когда обед или ужин близится к концу: если сумочка Елизаветы II лежит на столе, то на то, чтобы завершить трапезу, отведено пять минут.
- Королевским или любым другим высокопоставленным лицам не подают морепродукты, поскольку есть риск пищевого отравления, что, в свою очередь, может повлиять на их график визитов и мероприятий.
- Королева также не жалует чеснок, потому этого ингредиента нет в меню.
Гардероб
- В Англии еще в начале прошлого века считалось, что леди должна быть на публике непременно в шляпке. Королева появляется на людях либо в шляпке, либо в короне (после 6 вечера), иногда еще может повязать голову платком.
- Королеву тяжело увидеть в нейтральном или темном оттенке - ее любовь к ярким цветам на самом деле - еще один элемент королевского протокола: яркие оттенки помогают легко найти ее в толпе.
- Черный цвет - символ траура. Строгое правило королевской семьи: путешествуя, всегда иметь при себе черное платье или костюм. Это правило ввела Елизавета II. Дело в том, что во время визита в Кению в 1952 году умер ее отец Георг VI, у нее тогда не было подходящей одежды, и ей пришлось оставаться в самолете, пока не было доставлено черное платье.
- Колготки являются еще одним обязательным правилом.
- Сумочка королевы служит сигналом для окружающих.
- Еще один запрет - туфли на танкетке. Но стоит отметить, что Кейт Миддлтон не раз была в них замечена.
- Тонкий каблук тоже запрещен: дамы монаршей семьи должны носить туфли на устойчивом среднем каблуке с узким носом.
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