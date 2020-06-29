Пн, 29.06.2020
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  • Это мой папа, и он исполнитель той самой "Фаины". Дочь солиста "На-На" трогательно обратилась в TikTok

Это мой папа, и он исполнитель той самой "Фаины". Дочь солиста "На-На" трогательно обратилась в TikTok
Видео

Владимир Политов

ФОТО: скриншот видео

Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова сделала трогательное обращение к своим подписчикам в TikTok и разместила короткое видео. 

"Это мой папа, и он исполнитель той самой "Фаины", под которую многие снимали видео в TikTok", - написала Алена. 

Она также подчеркнула, что Владимиру скоро исполнится 50 лет. Тем не менее он тоже захотел принять участие в TikTok-тренде под знаменитую песню. 

"Посмотрите, какой свежий! Всей душой его люблю", - подписала видео девушка. 

Владимир Политов и его дочь Алена

ФОТО: скриншот видео

Напомним, Владимир Политов уже 9 лет в разводе с матерью девушки Ольгой. Алена живет вместе с ним после того, как окончила среднюю школу в Германии. В программе "Привет, Андрей!" артист отметил, что это был выбор дочери, он не забирал ее. 

Тогда Алена признавалась, что знает все песни группы "На-На", но фанаткой себя не считает. 

Песня "Фаина" была написана в 1992 году. Авторами хита являются Андрей  Потемкин, Бари Алибасов и поэт Михаил Рябинин. 

@politmdaa

ему кстати скоро аж 50 лет, посмотрите какой свежий! всей душой его люблю ❤️

♬ оригинальный звук - burn_ilya

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