Это мой папа, и он исполнитель той самой "Фаины". Дочь солиста "На-На" трогательно обратилась в TikTok

"Это мой папа, и он исполнитель той самой "Фаины", под которую многие снимали видео в TikTok", - написала Алена.

Она также подчеркнула, что Владимиру скоро исполнится 50 лет. Тем не менее он тоже захотел принять участие в TikTok-тренде под знаменитую песню.

"Посмотрите, какой свежий! Всей душой его люблю", - подписала видео девушка.

Владимир Политов и его дочь Алена ФОТО: скриншот видео

Напомним, Владимир Политов уже 9 лет в разводе с матерью девушки Ольгой. Алена живет вместе с ним после того, как окончила среднюю школу в Германии. В программе "Привет, Андрей!" артист отметил, что это был выбор дочери, он не забирал ее.

Тогда Алена признавалась, что знает все песни группы "На-На", но фанаткой себя не считает.

Песня "Фаина" была написана в 1992 году. Авторами хита являются Андрей Потемкин, Бари Алибасов и поэт Михаил Рябинин.

@politmdaa ему кстати скоро аж 50 лет, посмотрите какой свежий! всей душой его люблю ❤️ ♬ оригинальный звук - burn_ilya