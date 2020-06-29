Первые впечатления: Huawei P40 Pro+

Весной этого года без привычной крупномасштабной презентации, которую посетили бы тысячи гостей со всего мира, компания Huawei представила миру новейшее семейство смартфонов серии P с устройствами на любой вкус и рассчитанными на разные возможности.
Базой семейства смартфонов серии P является P40. Мощная штучка с отличными "навыками" фотографии. Если ваш кошелек потоньше и у вас нет нужды в высоком разрешении экрана, можно выбрать устройство классом ниже - P40 Lite. Это смартфон с более слабой камерой, более медленным процессором, более простым экраном и корпусом. Если смотреть в противоположную сторону иерархии смартфонов серии Huawei P, то следующим является P40 Pro, а затем P40 Pro+.
Как известно, Huawei уже некоторое время находится в немилости в США, против компании введены санкции.
Из всего этого обычный пользователь больше всего чувствует пробелы с программами Google - Google Maps, Google News, Google Play, Gmail, YouTube, Google Calendar и т. д. Да, первое время вам придется чесать голову и думать, как вы сможете обойтись без этих приложений, потому что для многих Gmail является основной электронной почтой, а просмотр видео с кошками на YouTube - главное времяпрепровождение в свободное время.
На самом деле проблема не так велика, как может показаться. YouTube можно просматривать во встроенном веб-браузере (придется обойтись без Google Chrome), в то время как Gmail очень хорошо работает в браузере электронной почты, который установлен в смартфоне по умолчанию. Добавление своей учетной записи проходит очень легко и, если вы помните свой пароль Gmail, занимает всего несколько секунд. Остальное телефон сделает сам.
Говоря о приложениях, важно отметить, что есть такой инструмент, как Huawei Phone Clone, с помощью которого можно создать клон старого или нового телефона, включая фото- и видеогалереи, переписки WhatsApp, список контактов, календарь со всеми записями, а также перенести приложения.
По большому счету все, за исключением того, что предлагает Google. Хотя мне при создании клона Huawei Mate 20 Pro вместе со всеми приложениями удалось склонировать также Google Translate и Google Maps. Если это была случайность, то хочу отметить, что и без этих приложений можно обойтись - у программ есть множество альтернатив. Например, Here Maps и Microsoft Translator. Это относится и к другим приложениям, не говоря уже об играх.
Сердце Huawei P40 Pro+ - это самый мощный общедоступный Huawei чипсет Kirin 990 с 5G-модемом. Его производительность и мощность графического процессора убедительны потому, что если без зависания идет такая мобильная игра, как Asphalt 9, то понятно, что такому телефону будет по силам и любое другое задание.
С 5G пока слабовато. По сути, можно сказать, что производитель телефонов немного опережает свое время, потому что сейчас нет покрытия 5G, и потребуется некоторое время, прежде чем он станет нужным инструментом в повседневной жизни. С другой стороны, приятно понимать, что телефон может больше, чем ты от него требуешь.
Это похоже на автомобиль со спидометром со скоростью 300 км/ч. Официально вы можете ездить со скоростью 90 км/ч большую часть года и лишь летом на некоторых участках дорог страны "выжать" 100.
И вот мы подошли ко второй большой части этого обзора - способности смартфона запечатлять моменты. То, что это дело серьезное, можно почувствовать, даже просто держа телефон в руке. Он буквально падает в ладонь и остается там, потому что весит намного больше 200 граммов. Хорошо это? Плохо? Пусть каждый решает сам. В любом случае я никогда не понимал, почему телефон должен быть таким тонким и легким, чтобы даже самый слабый ветер мог вырвать его из моих рук.
Со своим весом в 226 граммов P40 Pro+ является надежным, но в то же время удобным телефоном, по размерам похожим на аналогичные устройства с 6,58-дюймовым экраном. Интересным дизайнерским решением являются изогнутые края не только по бокам, но и сверху и снизу, а также керамическая рамка с керамической задней крышкой.
Экран подобен смартфону премиум-класса - технология OLED, разрешение 1200x2640 пикселей с высокой плотностью пикселей (441 ppi), частота обновления изображения 90 Гц и хорошая видимость даже под прямыми солнечными лучами. На пляже будет актуально!
Если некоторое время назад было модно делать отверстия разного размера в верхнем крае экрана и размещать там камеры и датчики, то теперь производители смартфонов предпочитают использовать экраны с тонкими отверстиями в верхнем углу, именно там в P40 Pro+ и расположена 32-мегапиксельная селфи-камера, с помощью которой можно снимать видео с разрешением до 4К, а не только селфи в условиях слабого освещения и с высокой детализацией на размытом фоне. Это означает, что от фона будут отделены даже такие мелкие детали, как, например, волосы.
Вышеупомянутый козырь Huawei P40 Pro+ расположен и сразу заметен на задней части корпуса. Это прямоугольное возвышение, которое включает в себя целый ряд датчиков и камер, наиболее выдающимся из которых является объектив перископического типа с десятикратным оптическим увеличением.
Наиболее широко используемая или поддерживаемая камера в этой плеяде - это светлый (f1.9) широкоугольный объектив с огромным для мира смартфонов 50-мегапиксельным сенсором. Что это значит на практике? Проще говоря, чем больше сенсор (в этом телефоне 1/1,28 дюйма), чем больше пикселей, тем больше света они воспринимают, тем лучше получится фотография при слабом освещении.
Эта камера является наиболее используемой из всех, и в сочетании с алгоритмами обработки изображения она творит чудеса - снимаешь темный коридор, и в нем как по взмаху волшебной палочки появляется свет, снимаешь стоящий у окна силуэт - и внезапно он обретает лицо, становясь человеком.
Отличными инструментами, с которыми может поиграть "фотограф", являются встроенные тематические и цветовые фильтры, а также опции постобработки. Новинкой в этом телефоне стала, например, антибликовая функция. Она пригодится тем, кто часто сидит в машине и наблюдает за происходящим за окном или идет в музей, чтобы не разглядывать, а фотографировать ценные экспонаты. И в зависимости от изображения и специфики отблика результат улучшения изображения может варьироваться от незначительного до удивительно хорошего.
В дополнение к стандартной камере P40 Pro+ также имеет сверхширокоугольную камеру, которая имитирует отступ назад и помогает захватывать в кадр больше объектов, а также два телеобъектива. Если телеобъектив P40 Pro является улучшенной версией камеры P30 Pro с пятикратным оптическим увеличением, одна камера P40 Pro+ обеспечивает тройное увеличение, в то время как вторую характеризует магическое обозначение 10xZoom.
Полезно в различных жизненных ситуациях, но результат не всегда будет выдающимся из-за ограниченного разрешения в 8 мегапикселей. Флагман серии P также оснащен 100-кратным цифровым гибридным зумом. Прежде чем радоваться тому, что через собственный телефон можно разглядеть Галактику Андромеды или Столпы Творения и теперь можно смело отключать Космический телескоп "Хаббл", стоит сказать, что недостатки цифрового зума еще не устранены и результаты в лучшем случае будут удовлетворительными.
Никто не запрещал, однако, наслаждаться, играя с замедленным режимом Slow motion. Если предыдущие 960 кадров в секунду казались невероятными, потому что это уже позволяло подсчитывать песчинки, сыплющиеся из горстки, то P40 Pro+ способна снимать не только с 1920, но даже с 7680 кадрами в секунду!
Это режим, в котором снятые песчинки уже скучны, потому что фактически стоят на месте; этот режим взывает к чему-то взрывному в самом прямом смысле этого слова. Единственное, с чем приходится считаться, так это с тем, что даже для такого мощного телефона, как P40 Pro+ (а также для P40 Pro, который на ступеньку ниже), обработка 7680 кадров в секунду является сложной задачей, поэтому видео уменьшается до разрешения HD.
Из сказанного в последнем абзаце можно подумать, что камера Huawei P40 Pro+ (также P40 Pro) отработана не до конца. Однако на самом деле правда прямо противоположна - она отработана.
И еще как, так как в настоящее время попросту нет лучшей камеры для смартфонов, о чем свидетельствует высоко уважаемый в бизнесе смартфонов рейтинг DXOMARK, на вершине которого расположился не кто иной, как Huawei P40 Pro, камера которого во всеобъемлющих тестах экспертов по большинству главных параметров получила лучшую оценку.
Высокую оценку, так же, как и другие устройства Huawei, P40 Pro+ заслужил и за заряд. С запасом в 4200 мАч при полной зарядке аккумулятора хватит на целый день и даже чуть дольше. В противном случае этот телефон поддерживает сверхбыструю зарядку в 40 Вт - как проводную, так и беспроводную. А это значит, что этот телефон способен поглотить энергию на весь день за 15 минут.
Как принято в различных отчетах, в конце должно быть обобщение выводов. Главный вывод, отталкиваясь от времени, проведенного с Huawei P40 Pro+, таков, что в нем на данный момент лучшая камера в телефоне, которую я использовал до сих пор.
В любом случае пусть каждый сам рассматривает необходимость в десятикратном оптическом увеличении, так как за это придется конкретно доплатить (если сравнивать с P40 Pro, у которого пятикратный зум), однако в вечернее время, в сумерках или при слабом освещении результат будет скорее похож на акварель с низкой детализацией. Другая вещь, которую каждый должен оценить, это зависимость от приложений Google. Но если на эту проблему посмотреть объективно - альтернатив у них много, и в конце концов - сколько приложений из проинсталлированных на телефоне мы используем ежедневно?
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