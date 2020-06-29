Первые впечатления: Huawei P40 Pro+

До и после ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

До и после ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

До и после ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

В дополнение к стандартной камере P40 Pro+ также имеет сверхширокоугольную камеру, которая имитирует отступ назад и помогает захватывать в кадр больше объектов, а также два телеобъектива. Если телеобъектив P40 Pro является улучшенной версией камеры P30 Pro с пятикратным оптическим увеличением, одна камера P40 Pro+ обеспечивает тройное увеличение, в то время как вторую характеризует магическое обозначение 10xZoom.

Полезно в различных жизненных ситуациях, но результат не всегда будет выдающимся из-за ограниченного разрешения в 8 мегапикселей. Флагман серии P также оснащен 100-кратным цифровым гибридным зумом. Прежде чем радоваться тому, что через собственный телефон можно разглядеть Галактику Андромеды или Столпы Творения и теперь можно смело отключать Космический телескоп "Хаббл", стоит сказать, что недостатки цифрового зума еще не устранены и результаты в лучшем случае будут удовлетворительными.

Никто не запрещал, однако, наслаждаться, играя с замедленным режимом Slow motion. Если предыдущие 960 кадров в секунду казались невероятными, потому что это уже позволяло подсчитывать песчинки, сыплющиеся из горстки, то P40 Pro+ способна снимать не только с 1920, но даже с 7680 кадрами в секунду!

Это режим, в котором снятые песчинки уже скучны, потому что фактически стоят на месте; этот режим взывает к чему-то взрывному в самом прямом смысле этого слова. Единственное, с чем приходится считаться, так это с тем, что даже для такого мощного телефона, как P40 Pro+ (а также для P40 Pro, который на ступеньку ниже), обработка 7680 кадров в секунду является сложной задачей, поэтому видео уменьшается до разрешения HD.

Оптический зум 1x ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Оптический зум 3x ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Оптичепский зум 10x ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Из сказанного в последнем абзаце можно подумать, что камера Huawei P40 Pro+ (также P40 Pro) отработана не до конца. Однако на самом деле правда прямо противоположна - она отработана.

И еще как, так как в настоящее время попросту нет лучшей камеры для смартфонов, о чем свидетельствует высоко уважаемый в бизнесе смартфонов рейтинг DXOMARK, на вершине которого расположился не кто иной, как Huawei P40 Pro, камера которого во всеобъемлющих тестах экспертов по большинству главных параметров получила лучшую оценку.

Высокую оценку, так же, как и другие устройства Huawei, P40 Pro+ заслужил и за заряд. С запасом в 4200 мАч при полной зарядке аккумулятора хватит на целый день и даже чуть дольше. В противном случае этот телефон поддерживает сверхбыструю зарядку в 40 Вт - как проводную, так и беспроводную. А это значит, что этот телефон способен поглотить энергию на весь день за 15 минут.

Оптический зум 1x/3x/10x ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Как принято в различных отчетах, в конце должно быть обобщение выводов. Главный вывод, отталкиваясь от времени, проведенного с Huawei P40 Pro+, таков, что в нем на данный момент лучшая камера в телефоне, которую я использовал до сих пор.

В любом случае пусть каждый сам рассматривает необходимость в десятикратном оптическом увеличении, так как за это придется конкретно доплатить (если сравнивать с P40 Pro, у которого пятикратный зум), однако в вечернее время, в сумерках или при слабом освещении результат будет скорее похож на акварель с низкой детализацией. Другая вещь, которую каждый должен оценить, это зависимость от приложений Google. Но если на эту проблему посмотреть объективно - альтернатив у них много, и в конце концов - сколько приложений из проинсталлированных на телефоне мы используем ежедневно?