Вт, 30.06.2020
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Видео ⟩ Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVi

Сергей Шнуров

ФОТО: скриншот видео

Российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVi. Об этом сообщается на сайте канала.

Предложение музыканту сделал владелец RTVi Микаель Исраелян.

"Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом", - цитирует его РБК. 

Выбор был сделан в пользу Шнурова, так как он часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и понимает менталитет живущих за границей.

Исраелян уверен, что Шнуров внесет в создание контента новую и уникальную интонацию. 

На своей Instagram-странице музыкант сделал заявление по этому поводу. 

Напомним, ранее журналист Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора канала, а Станислав Кучер стал руководителем информационного вещания.

RTVi - это международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. Общий охват аудитории телеканала - 12 млн человек. Количество транслирующих операторов - более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 53 странах, среди которых: США, Канада, Израиль, Белоруссия, Германия, Европейские страны, Армения, страны Балтии и постсоветского пространства. Корреспондентская сеть в 13 городах по всему миру, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Тель-Авив, Берлин, Ригу, Ереван, Тбилиси, Киев, Таллин, Париж, Лондон и Вильнюс. 

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