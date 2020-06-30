Видео ⟩ Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVi

Предложение музыканту сделал владелец RTVi Микаель Исраелян.

"Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом", - цитирует его РБК.

Выбор был сделан в пользу Шнурова, так как он часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и понимает менталитет живущих за границей.

Исраелян уверен, что Шнуров внесет в создание контента новую и уникальную интонацию.

На своей Instagram-странице музыкант сделал заявление по этому поводу.

Напомним, ранее журналист Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора канала, а Станислав Кучер стал руководителем информационного вещания.

RTVi - это международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. Общий охват аудитории телеканала - 12 млн человек. Количество транслирующих операторов - более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 53 странах, среди которых: США, Канада, Израиль, Белоруссия, Германия, Европейские страны, Армения, страны Балтии и постсоветского пространства. Корреспондентская сеть в 13 городах по всему миру, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Тель-Авив, Берлин, Ригу, Ереван, Тбилиси, Киев, Таллин, Париж, Лондон и Вильнюс.