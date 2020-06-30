Видео ⟩ Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVi

Российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVi. Об этом сообщается на сайте канала.
Предложение музыканту сделал владелец RTVi Микаель Исраелян.
"Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом", - цитирует его РБК.
Выбор был сделан в пользу Шнурова, так как он часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и понимает менталитет живущих за границей.
Исраелян уверен, что Шнуров внесет в создание контента новую и уникальную интонацию.
На своей Instagram-странице музыкант сделал заявление по этому поводу.
Напомним, ранее журналист Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора канала, а Станислав Кучер стал руководителем информационного вещания.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!