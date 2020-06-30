Семен Слепаков: "Да, ребята, вот бы вам мою жизнь"

Российский комедийный актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков дал большое интервью изданию "Медуза", в котором рассказал, как во время карантина был снят его новый сериал "Окаянные дни".
Напомним, 11 июня на платформе Premier вышел скринлайф-сериал продюсера Семена Слепакова "Окаянные дни", эпизоды снимали разные режиссеры (среди них Андрей Болтенко, Ирина Вилкова, Петр Буслов, Максим Пежемский, Роман Волобуев и Владимир Епифанцев), роли сыграли Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко и другие.
В сериале "Окаянные дни" задействованы ведущие российские актеры.
"В процессе - когда в кадре находится действительно хороший артист, он может все внимание перетянуть на себя, за счет этого уйдут какие-то недочеты, связанные с декорациями, точками съемки. Артистам приходилось запоминать много текста, но зато они могли подглядывать, а я потом это вырезал", - рассказал Семен.
Слепаков отметил, что ему понравилось не только работать, но и проводить удаленные кастинги во время карантина.
"Я считаю, что я так интересно провел карантин, я прямо был счастлив. У меня все время горела жопа в хорошем смысле этого слова. Кто-то говорил: "Я не знаю, куда себя деть!". А я думал: "Да, ребята, вот бы вам мою жизнь", - цитирует артиста "Медуза".
Напомним, "Окаянные дни" - это сборник историй об измене, деньгах и отдыхе во время изоляции. Сообщается, что сериал состоит из 10 эпизодов.
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