Семен Слепаков: "Да, ребята, вот бы вам мою жизнь"

"Я считаю, что я так интересно провел карантин, я прямо был счастлив. У меня все время горела жопа в хорошем смысле этого слова. Кто-то говорил: "Я не знаю, куда себя деть!". А я думал: "Да, ребята, вот бы вам мою жизнь", - цитирует артиста "Медуза".