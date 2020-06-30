Мужчина случайно купил через интернет 28 автомобилей Tesla

Покупки в интернете - захватывающий процесс, ведь сначала нужно найти товар, выбрать его и оплатить, после чего предстоит мучительное ожидание сообщения с почты, что можно прийти и покупку забрать. Во время глобальной пандемии коронавируса популярными стали автомобильные выставки и даже торговля машинами в интернете. Удобно, что можно заказать автомобиль онлайн, и он подъедет прямо к дверям дома. Однако один мужчина так купил себе Tesla Model 3, что теперь об этом говорит полмира.