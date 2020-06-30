Мужчина случайно купил через интернет 28 автомобилей Tesla

Покупки в интернете - захватывающий процесс, ведь сначала нужно найти товар, выбрать его и оплатить, после чего предстоит мучительное ожидание сообщения с почты, что можно прийти и покупку забрать. Во время глобальной пандемии коронавируса популярными стали автомобильные выставки и даже торговля машинами в интернете. Удобно, что можно заказать автомобиль онлайн, и он подъедет прямо к дверям дома. Однако один мужчина так купил себе Tesla Model 3, что теперь об этом говорит полмира.
Сейчас из спектра продуктов Tesla Motors наиболее доступна Model 3. Небольшой седан планировал приобрести мужчина в Германии, но не только потому, что пришло время сменить прошлую семейную машину - Ford Kuga, но и потому, что во время пандемии государственные субсидии для покупателей электрокаров были еще больше.
Как на портале Reddit написал сын мужчины, его отец открыл интернет-браузер и зашел на сайт Tesla.com. Все бы было нормально, если бы на сайте не возникли технические проблемы.
В частности, каждый раз, когда покупатель машины нажимал кнопку подтверждения заказа, сайт выдавал ошибку. Он пытался снова и снова, пока заказ не был подтвержден.
Незамедлительно последовал и неприятный сюрприз, так как оказалось, что Tesla.com посчитал не только тот удачный, но и все 27 неудачных заказов, поэтому мужчине нужно было заплатить 1,4 миллиона евро, в том числе 100 евро за каждую машину в виде невозвращаемого первого депозита.
К счастью, Tesla согласилась на исключение и мужчине не надо будет думать, где достать 1,4 миллиона и потом парковать 28 машин. Ему вернули и депозит в полном объеме.
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