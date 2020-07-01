"Все неожиданно. Как любая смерть". Умер актер Виктор Проскурин

О смерти сообщила его супруга Ирина Хонда в социальной сети Facebook.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя", - трогательно написала она.

Широкую известность Виктор Проскурин получил благодаря своим ролям в кино. Он сыграл купца Вожеватова в "Жестоком романсе", Гену Ляпишева в "Большой перемене", Александра Блинова в "Выйти замуж за капитана", Германа в "Пиковой даме", Тадеуша Шолто в "Приключениях Шерлока Холмса" и др.

Проскурин окончил московское театральное училище имени Щукина, однако практически всю жизнь он служил в Ленкоме.