Чт, 2.07.2020
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После трехмесячного простоя возобновит работу центр отдыха Lido

Вывеска ресторана Lido

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня сеть ресторанов Lido после трехмесячного простоя возобновит работу центра отдыха, сообщили агентству LETA в компании.

Открытие состоится в 19:30.

Вечерняя программа будет включать речь основателя и председателя совета Lido Гунара Кирсонса, шоу фонтанов, открытие светового объекта Lido zieds, музыкальное представление, а также различные кулинарные, музыкальные и танцевальные представления в японском, китайском, американском, гавайском и итальянском стилях.

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