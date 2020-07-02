После трехмесячного простоя возобновит работу центр отдыха Lido

Сегодня сеть ресторанов Lido после трехмесячного простоя возобновит работу центра отдыха, сообщили агентству LETA в компании.
Открытие состоится в 19:30.
Вечерняя программа будет включать речь основателя и председателя совета Lido Гунара Кирсонса, шоу фонтанов, открытие светового объекта Lido zieds, музыкальное представление, а также различные кулинарные, музыкальные и танцевальные представления в японском, китайском, американском, гавайском и итальянском стилях.
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