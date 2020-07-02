Лолита о современной музыке: "Я сама спела кучу дерьма, но оно дает возможность зарабатывать"

На программе "Музыкалити" Лолита назвала песню Niletto "Любимка" аналогом "Ласкового мая".

Во время шоу Максима Галкина "Сегодня вечером" звезда подтвердила свои слова. Она объяснила, что ей кажется многое здесь "высосано из пальца", а у каждого поколения свои песни.



Стилистика "Ласкового мая", которая поразила страну - это гигантский продюсерский проект. Лолита подчеркнула, что всегда говорит о нем с уважением.

"Я сама спела кучу дерьма, но оно дает возможность зарабатывать", - заметила она.

По мнению певицы, все циклично и все повторяется.

"Все вроде примитивно, но ты попробуй сделать как Шатунов", - указала звезда.

Лолита акцентировала то, что популярная музыка - это тоже самое, что делал Моцарт в свое время.

"Мы обслуживаем дворню... Мы - массовая музыка. Мы можем позволять себе разные течения", - объяснила артистка.

Тем не менее, она объяснила, что это не значит то, что она сейчас должна наполнять свои песни современным сленгом. Лолита пояснила, что она совершенно не настроена критиковать современную музыку. С ее точки зрения, молодые исполнители все делают правильно.

"Я не фанат этой музыки, но я уважаю эти эксперименты", - подытожила она.