Почему Кейт предупреждала принца Гарри не спешить с женитьбой на Меган?

В книге "Члены королевской семьи на тропе войны"(или "Королевская вражда" - Royal At War) журналисты Дилан Говард и Энди Тиллет пишут, что Кейт многократно говорила с принцем Гарри до свадьбы с Меган.

Жена брата принца Гарри призывала его тщательно обдумать этот шаг и действовать аккуратно, поскольку на интеграцию Меган в семью нужно много времени, заботы и внимания.

"Она мягко напоминала Гарри, что он вместе с человеком с совершенно другой жизнью, прошлым и карьерой, а также, что для ее интеграции понадобиться время", - пишут авторы книги.

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Герцог Сассекский, который в мае 2018 года женился на бывшей американской актрисе, тесно общался с Кейт. Он даже нередко называл ее "старшей сестрой", которой у него никогда не было.

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Также как и с множеством представителей королевской семьи, после переезда принца с семьей в Лос-Анджелес, отношения с ней стали холодными.

В книге упоминается, что принц Уильям, когда произошло официальное знакомство с Меган, спросил у брата: "Она точно та самая?"

Как пишут авторы книги, Гарри опасения близких принял как открытое отрицание выбора невесты.

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Говард и Тиллет в книге приходят к выводу:

"Трещин, которые в конечном итоге возникли в королевской семье после прибытия Меган, можно было бы избежать, если бы Гарри смог посмотреть на все со стороны со холодным умом и понять, что брат и его жена заботились о счастье Гарри как члены семьи".