Как Седокова поздравляла Яниса Тимму: шампанское за 180 евро, устрицы и вечеринка на кораблике

В октября 2019 года Анна Седокова подтвердила, что у нее с баскетболистом Янисом Тиммой отношения. В ноябре стало известно, что спортсмен официально развелся со своей супругой и матерью его сына Саной.

С самого утра Анна разместила на своей странице трогательное поздравление.

Под публикацией многие коллеги Седоковой поспешили поздравить Яниса, а Агата Муцениеце поздравила земляка на латышском языке.

"Daudz laimes dzimšanas dienā!" - написала Агата.

Анна постаралась опубликовать в сторис весь этот праздничный день. Сначала пара поехала на "Новое радио", где состоялась премьера ее сингла "Теплее". Во время интервью певица заметила, что почти год назад именно эта радиостанция была первой, куда она пришла вместе с Янисом, а вот теперь они опять пришли вместе. На этот раз певица презентовала особую песню об их отношениях.

Анна Седокова ФОТО: instagram.com/annasedokova

Седокова рассказала о том, как появился клип на эту песню. Это была очень романтичная история. Янис на тот момент был в Латвии и она не могла с ним увидеться. Как призналась звезда, ей очень помогли соцсети и Zoom. Так родилась идея клипа, который вышел из личных видео ее подписчиков.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

После радиостанции пара показала прогулку по Москве и распитую бутылку шампанского Cristal (если мы не ошибаемся, то его стоимость примерно 180 евро).

ФОТО: instagram.com/annasedokova



Но это был еще не весь праздник.



Анна сделала потрясающую укладку, надела шикарное золотое платье и они с Янисом отправились в ресторан на кораблике.

В сторис можно было наблюдать, как проплывая по Москве-реке, Янис открывает очередную бутылку шампанского. Стол ломится от закусок, среди которых можно наблюдать блюда с устрицами.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Потом Анна показывает сам праздник, с гостями, фотографом и диджеем. Впрочем, есть и праздничный десерт, который, конечно выполнен в баскетбольной тематике.

Кстати, Анна почти на 10 лет старше своего возлюбленного. 16 декабря экс-солистке группы "ВИА Гра" исполнится 38 лет.

Галерея: кадры из сторис Анны Седоковой

Напомним, первым избранником был футболист Валентин Белькевич, но мужчина трагически скончался в 41 год. В этом браке у Седоковой родилась дочь Алина. Второй брак был с бизнесменом и близким другом Тимати - Максимом Чернявским. Анна родила мужчине дочь Монику, проживающую сейчас с отцом в США. Сына Гектора певица родила от бизнесмена Артема Комарова.