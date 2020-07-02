"Я долгое время не могла простить": Нюша об отношениях с Егором Кридом и новой песне

"Я действительно долгое время не могла простить, принять вообще то, что Егор рассказал про наши отношения. Мы так не договаривались.

Но дело в том, что мы разошлись и каждый из нас имеет право жить свою жизнь, рассказывать о своей жизни, а у него своя жизнь, безусловно, он имеет право рассказать, что было с ним", - сказала она.

Нюша не стала скрывать, что желание, чтобы она записала совместный трек с Егором выразили их фанаты.

Конечно, сейчас она стала мамой и смотрит на все иначе. Артисты смогли пообщаться и разрешить все вопросы и разногласия. Она сейчас воспринимает это как испытание, в котором где надо было проработать свои эмоции.

Супруг артистки нормально относится к разговорам об Егоре Криде.

"Он понимает, что у меня была жизнь до него и у него была жизнь до меня. У всех есть бывшие", - объяснила Нюша.

Муж даже адекватно отреагировал на странный ночной звонок Нюше от Анатолия Цоя. Тогда певец ей позвонил в качестве задания на шоу Comment Out.



Галерея: интервью Нюши для портала PeopleTalk.ru