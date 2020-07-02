Чт, 2.07.2020
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"Я долгое время не могла простить": Нюша об отношениях с Егором Кридом и новой песне

Нюша

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Нюша стала новой гостьей Лауры Джугелии на YouTube-канале PeopleTalk.ru. Артистка откровенно рассказала о реакции супруга на обсуждения ее отношений с Егором Кридом. 

"Я действительно долгое время не могла простить, принять вообще то, что Егор рассказал про наши отношения. Мы так не договаривались.

Но дело в том, что мы разошлись и каждый из нас имеет право жить свою жизнь, рассказывать о своей жизни, а у него своя жизнь, безусловно, он имеет право рассказать, что было с ним", - сказала она. 

Нюша не стала скрывать, что желание, чтобы она записала совместный трек с Егором выразили их фанаты.

Конечно, сейчас она стала мамой и смотрит на все иначе. Артисты смогли пообщаться и разрешить все вопросы и разногласия. Она сейчас воспринимает это как испытание, в котором где надо было проработать свои эмоции. 

Супруг артистки нормально относится к разговорам об Егоре Криде. 

"Он понимает, что у меня была жизнь до него и у него была жизнь до меня. У всех есть бывшие", - объяснила Нюша. 

Муж даже адекватно отреагировал на странный ночной звонок Нюше от Анатолия Цоя. Тогда певец ей позвонил в качестве задания на шоу Comment Out. 

Галерея: интервью Нюши для портала PeopleTalk.ru

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