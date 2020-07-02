Анна Заворотнюк ответила подписчикам на вопрос о болезни матери

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Анна регулярно общается со своими подписчиками в соцсетях. На этот раз девушка оставила размышления о своей способности переносить стресс и какие-либо переживания.
"Хочу вам сказать, что всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства вокруг, мне казалась что я могу преодолеть абсолютно все", - призналась Анна.
Тем не менее, девушка отметила, что ее жизнь за полгода сильно изменилась.
"Произошло очень много событий и я поняла насколько я могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями.
Страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас и это нормально, что мы чего-то боимся. Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть. Ведь не зря говорят: "дорогу осилит идущий", - резюмировала она.
В комментариях фолловеры поддержали ее и стали спрашивать про маму.
"Дорогие друзья, ситуацию с мамой я комментировать не буду. Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим", - ответила Анна.
Ранее в СМИ появилась информация, о том, что якобы Анастасия Заворотнюк выписана из больницы. Анонимный медик рассказал журналистам о препарате, которым якобы лечат актрису. Родные эти сообщения опровергли.
Первые новости о болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды официально ничего не известно.
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