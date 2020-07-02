Анна Заворотнюк ответила подписчикам на вопрос о болезни матери

Страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас и это нормально, что мы чего-то боимся. Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть. Ведь не зря говорят: "дорогу осилит идущий", - резюмировала она.