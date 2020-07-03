811 саженцев: в Даугавпилсском крае обнаружили ферму марихуаны

В ходе обыска одного из хозяйств в Бикерниекской волости Даугавпилсского края была обнаружена профессионально оборудованная ферма по выращиванию марихуаны.

Изъято 811 саженцев марихуаны на разных стадиях развития, около 30 г гашиша, около 50 г амфетамина, а также специальное оборудование.

В связи с этой находкой были задержаны двое ранее судимых лиц - житель Даугавпилса 1989 года рождения и житель Саласпилсского края 1966 года рождения.

В настоящее время полиция продолжает расследование. В отношении задержанных мужчин было возбуждено уголовное дело.