811 саженцев: в Даугавпилсском крае обнаружили ферму марихуаны

В конце июня в Даугавпилсском крае обнаружена ферма марихуаны, на которой выращивались 811 растений, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Госполиции Илга Тейване-Трейновска.
В ходе обыска одного из хозяйств в Бикерниекской волости Даугавпилсского края была обнаружена профессионально оборудованная ферма по выращиванию марихуаны.
Изъято 811 саженцев марихуаны на разных стадиях развития, около 30 г гашиша, около 50 г амфетамина, а также специальное оборудование.
В связи с этой находкой были задержаны двое ранее судимых лиц - житель Даугавпилса 1989 года рождения и житель Саласпилсского края 1966 года рождения.
В настоящее время полиция продолжает расследование. В отношении задержанных мужчин было возбуждено уголовное дело.
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