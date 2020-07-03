"Юрмальская дума, похоже, успела заблудиться в сезонах. Кто же думал, что в Латвии в июне будет лето!"

Все уже насладились новостью из Даугавпилса, где полиция заставила молодого человека снимать наклейку "фак the police" со своего автомобиля? Мы вот абсолютно уверены, что фигурирующий в деле полицейский, просто является ярым поклонником музыкальной группы THE POLICE и Стинга, поэтому он никак не мог проехать мимо такого оскорбления!

А представляете, если бы кто-то повесил на авто наклейку "Меладзе - лох"? Без спецназа точно бы не обошлось. Хотя, парня быстрее бы линчевали одинокие девушки за 50…

Даже не знаем, говорить вам или нет, но в Монголии на днях зафиксировали вспышку бубонной чумы. Да-да, той самой. Откуда? Просто есть у местного населения одна народная забава – безудержно питонить сырое мясо сурков. В итоге весь регион прикрыли на карантин. Вот у нас такого фиаско точно не произошло бы!

Ведь у всех, кто когда-то ел беляши на Рижском вокзале, есть пожизненный иммунитет к чуме, ветрянке и плоскостопию.

В общем, июль начался интенсивно, в стиле всего 2020 года. У нас тут родилась идея, как снять эту порчу – надо нарядить ёлку, настругать оливьеху, можно разок стрельнуть петардой в, орущих по утрам, чаек и срочно отметить 2021 год! Чтобы все недоразумения побыстрее остались в прошлом году. Но вот загвоздка – где в июле найти вкусные мандарины?! А то праздник не засчитают.

Кстати, Юрмальская дума, похоже, уже успела заблудиться в сезонах. А как иначе объяснить тот факт, что с пляжа увезли все переодевалки на ремонт?

Не, от части понять их можно – кто же думал, что в Латвии в ИЮНЕ действительно будет лето! Зато можно почувствовать себя как в детстве, когда просишь у мамы подержать полотенце, а в ответ получаешь закатанные глаза и "Ой, да кто там на тебя смотрит!".

Ну а мы, отдел маркетинга и просиженных стульев Balticom, на этой неделе грустим – на наших офисных кухнях все сидячие столы были заменены на стоячие. Руководство решило, что ковид не дремлет, а таким образом сократятся послеобеденные тусовочки. А вот как теперь незаметно пуговку на штанах расстегнуть после плотного обеда? Чувствуешь себя как в театре, когда на антракте вышел шампусика выпить. Теперь надо учиться с таким же богемным выражением лица наворачивать вчерашний борщ из пластикового контейнера.

А вы ели беляши?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и просиженных стульев Balticom. Хотите высказаться? Пишите!