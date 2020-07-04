Тамара Глоба: для представителей одного знака Зодиака июль будет особенным

Второй месяц лета 2020 года, по словам астрологов, обещает быть насыщенным на различные события. Многих ждут неожиданные встречи, перемены в разных областях жизни и финансовый успех. Однако представителям одного знака Зодиака звезды и планеты приготовили нечто особенное - совершенно незапланированный и очень резкий поворот в судьбе.
Речь идет об Овнах. Рожденные под этим знаком люди обычно очень активные и страстные - они буквально "горят" тем, что делают. Если уж Овен чего-то захотел, то он обязательно добьется своего, и это касается как работы, так и личной жизни.
Представители данного знака очень быстро "загораются", но так же быстро и "остывают". Их нужно постоянно удивлять. Поэтому рядом с ними не задерживаются люди пассивные и инфантильные. В июле астрологи советуют Овнам как можно больше внимания уделять своей личной жизни.
Стоит как можно чаще проводить время со своей половинкой, если она у вас есть.
Обычно Овны много внимания уделяют работе, забывая о своих любимых. В июле подобная тактика может стоить им отношений.
Подарите своей любимой красивый букет - пусть даже из полевых цветов, сходите вместе в кино или кафе или устройте просто пикник на природе. В общем, астрологи советуют Овнам в июле обратить свой взор в сторону романтики.
Женщинам-Овнам в июле стоит больше времени посвятить домашним обязанностям. Возможно, вы давно не баловали домочадцев вкусными пирогами и тортиками. Что ж, время для них пришло.
А может, вам стоит устроить мужу романтический вечер, отправив детей к бабушке? А потом сделать ему массаж и просто поговорить по душам о вас самих. Иногдаэто значит гораздо больше, чем физическая близость.
По словам Тамары Глобы, июль для Овнов - время большой активности.
Этим людям необходимо проявлять повышенное внимание ко всему, что происходит вокруг - беречь свое здоровье и ни в коем случае не совершать опрометчивых поступков.
Астролог советует Овнам быть сдержаннее, а главное - организованнее, поскольку весь июль, а также последующий период вплоть до осени - это время, когда им действительно необходимо четко контролировать все стороны своей жизни.
Второй месяц лета важен для представителей этого знака зодиакального круга в плане карьеры. Могут возникнуть проблемы с руководством, споры вокруг работы, но в то же время это будет прекрасный период, когда Овнам будут помогать некие "нематериальные силы".
Очень много работы будет у этих людей и дома, их помощь потребуется родителям, близким, а кроме того - они увлекутся интеллектуальными занятиями.
Для Овнов июль - период активности, концентрации и пристального внимания ко всему, что они делают, отмечает астролог.
В течение месяца у них может быть много спонтанных заработков, но в конце июля возникнут ситуации, когда придется немало отдавать, предупреждает Тамара Глоба.
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