Тамара Глоба: для представителей одного знака Зодиака июль будет особенным

Речь идет об Овнах . Рожденные под этим знаком люди обычно очень активные и страстные - они буквально "горят" тем, что делают. Если уж Овен чего-то захотел, то он обязательно добьется своего, и это касается как работы, так и личной жизни.

Представители данного знака очень быстро "загораются", но так же быстро и "остывают". Их нужно постоянно удивлять. Поэтому рядом с ними не задерживаются люди пассивные и инфантильные. В июле астрологи советуют Овнам как можно больше внимания уделять своей личной жизни.

Стоит как можно чаще проводить время со своей половинкой, если она у вас есть.

Обычно Овны много внимания уделяют работе, забывая о своих любимых. В июле подобная тактика может стоить им отношений.

Подарите своей любимой красивый букет - пусть даже из полевых цветов, сходите вместе в кино или кафе или устройте просто пикник на природе. В общем, астрологи советуют Овнам в июле обратить свой взор в сторону романтики.

Женщинам-Овнам в июле стоит больше времени посвятить домашним обязанностям. Возможно, вы давно не баловали домочадцев вкусными пирогами и тортиками. Что ж, время для них пришло.

А может, вам стоит устроить мужу романтический вечер, отправив детей к бабушке? А потом сделать ему массаж и просто поговорить по душам о вас самих. Иногдаэто значит гораздо больше, чем физическая близость.

По словам Тамары Глобы, июль для Овнов - время большой активности.

Этим людям необходимо проявлять повышенное внимание ко всему, что происходит вокруг - беречь свое здоровье и ни в коем случае не совершать опрометчивых поступков.

Астролог советует Овнам быть сдержаннее, а главное - организованнее, поскольку весь июль, а также последующий период вплоть до осени - это время, когда им действительно необходимо четко контролировать все стороны своей жизни.

Второй месяц лета важен для представителей этого знака зодиакального круга в плане карьеры. Могут возникнуть проблемы с руководством, споры вокруг работы, но в то же время это будет прекрасный период, когда Овнам будут помогать некие "нематериальные силы".

Очень много работы будет у этих людей и дома, их помощь потребуется родителям, близким, а кроме того - они увлекутся интеллектуальными занятиями.

Для Овнов июль - период активности, концентрации и пристального внимания ко всему, что они делают, отмечает астролог.

В течение месяца у них может быть много спонтанных заработков, но в конце июля возникнут ситуации, когда придется немало отдавать, предупреждает Тамара Глоба.