Фильму "Назад в будущее" - 35 лет: любопытные факты

Фантастические сборы

При бюджете в 19 миллионов долларов фильм "Назад в будущее" собрал в мировом прокате более 380 миллионов долларов.

Поклонники поверили в машину времени

После премьеры прошло несколько месяцев. Зрители так впечатлились фильмом, что 26 октября 1985 года сотни человек собрались на стоянке торгового центра "Пуэнте Хиллз Молл" (в фильме он носит название "Две сосны"). Фанаты ожидали прибытие Марти МакФлая из прошлого.

40 отказов

Сорок раз Роберт Земекис и Боб Гейл пытались реализовать проект, но к кому они обращались им отказывали. Тогда никого не интересовало снять семейную комедию. Disney вообще зарубил картину из-за момента, где Марти целует в машине его мама.

Но Земекис не сдавался. После успеха его фильма "Роман с камнем" он набрался смелости и пришел к Стивену Спилбергу. Как вы уже догадались, он согласился и запустил проект.

Автомобиль бы снят с производства

Мало кто знает, но футуристический автомобиль DeLorean DMC-12, к выходу фильма уже два года как не выпускали. Бобу Гейлу предлагали денег, чтобы заменить машину на Ford Mustang. "Док Браун не ездит на чертовом "Мустанге"!" - сказал сценарист.

Курьезы с королевской семьей

На премьере были принц Чарльз и принцесса Диана. Актер Майкл Джей Фокс сидел с ними рядом. Потом он рассказывал, что не мог выйти в туалет, ведь по правилам этикета, к членам королевской семьи нельзя не только поворачиваться спиной, но даже начинать разговор первым.

Президент США цитировал фильм

Президент США Рональд Рейган был большим поклонником фильма. Однажды он даже процитировал в своей речи слова: "Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!"

Продолжения не будет

Франшиза была успешна. Общие сборы за три картины составили миллиорд долларов. К съемках четвертой части Роберт Земекис относится отрицательно и отмечает, что, пока он жив, не допустит этого.