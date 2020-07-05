"Мне всегда круто". Сергей Шнуров - об RTVI, Путине и политических амбициях

Би-би-си: Вы говорили, что, распустив группу "Ленинград," вы зарезали курицу, несущую золотые яйца. Зачем же вы эту курицу зарезали?

С.Ш.: Потому что внешне она выглядит курицей, но я-то знаю, что это птица Феникс. Банальности хороши тем, что они работают.

Би-би-си: Правда ли, что у вас выходит новый клип?

С.Ш.: Да.

Би-би-си: Что за песня?

С.Ш.: Песня "Фотосессия".

Би-би-си: Это и есть то самое возрождение?

С.Ш.: Нет. Это просто творческая избыточность. Мне захотелось выразить себя в этом жанре, и я сделал это ровно за день.

Би-би-си: Почему "Фотосессия"? У нас карантин, все сидели, грустили, денег нет, и тут фотосессия.

С.Ш.: Заметьте, в карантине люди общались посредством "Инстаграма", "Зума". И конечно же Facetune - это большая философская концепция современности.

"Слово "телки" короче, чем "жен-щи-на": о жене и о сексизме

Би-би-си: Вы считаете себя сексистом?

С.Ш.: (пауза) Когда я сверху - да, когда я снизу - нет.

Би-би-си: Попробую упростить… А почему тогда у Дудя вы все время говорили "Телки, бабы"… Не женщины и девушки?

С.Ш.: Потому что я хотел быть коротким и понятным. Слово "телки" короче, чем "жен-щи-на". По слогам.

Би-би-си: Короче, но обидно достаточно.

С.Ш.: Кому?

Би-би-си: Девушкам, женщинам.

С.Ш.: Да я бы не сказал. Смотрите, я мужчин называю самцами, быками - в зависимости от контекста и ситуации. В контексте того разговора с Дудем мне казалось, что это уместно. И я до сих пор так думаю.

Би-би-си: Жена не обижается, когда вы женщин телками называете?

С.Ш.: Во-первых, моя жена не смотрела интервью с Дудем.

Би-би-си: Вы просили не смотреть?

С.Ш.: Нет, она просто не смотрела. Ей не нравится Дудь. Я не знаю почему. А другого такого случая я не припомню.

Би-би-си: Про супругу: вы говорите, что решение по RTVI она не поддержала, с Партией роста тоже не поддержала. А в чем поддерживает?

С.Ш.: Поддерживает во всем остальном. Дело в том, что если меня вовремя не хватать за трусы, то я начинаю метаться по комнате и сносить всякие предметы. Во мне огромное количество энергии, и она буйствует. И Оля - тот самый причал, к которому я всегда могу пристать.

BBC

Би-би-си: Получается, что вы распускаете "Ленинград", начинаете метаться по комнате, вам становится скучно, и отсюда Партия роста…

С.Ш.: Нет. Если бы я начал метаться по комнате, то этот список просто зачитали бы, и на этом бы мы и расстались.