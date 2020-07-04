Сериалы июля: обнаженка от Асмус, экранизация романа Олдоса Хаксли и стриптиз

Рассказываем, премьеры каких сериалов состоятся уже в этом месяце. Портал Esquire.ru представляет широкий список киноновинок.
"Дивный новый мир" (Brave New World)
Peacock, 15 июля (с 16 июля по подписке на "Кинопоиск HD")
Это экранизации культовой антиутопии Олдоса Хаксли о мире будущего под девизом "Общность, Одинаковость, Стабильность". Пожалуй, это одна из самых ожидаемых премьер месяца.
Напомним, в мире будущего люди разделены на касты, чувства отодвинуты на второй план, а все проблемы решаются при помощи синтетического наркотика под названием "сома". Любое проявление индивидуальности или инакомыслие считается бунтом.
Ридли Скотт когда-то брался за экранизацию и хотел снять в ней Леонардо Ди Каприо, но проект так и не был реализован (по неизвестным причинам). Сейчас за это взялся Дэвид Винер ("Убийство", "Возвращение домой"), а среди продюсеров числится Оуэн Харрис, который снимал некоторые серии "Черного зеркала".
Внимание, в сериале играет Деми Мур и она блондинка!
Первые отзывы пока смешанные. Мы считаем, что стоит подождать премьеры.
"Текст. Реальность"
START, с 3 июля
Скандальная картина выходит теперь в формате сериала. Режиссер Клим Шипенко заново перемонтировал многие сцены. История показана с другого ракурса. Теперь он более документальный. Зрителям обещают, что история героев Кристины Асмус и Ивана Янковского рассказана более подробно.
"Без гражданства" (Stateless)
Netflix, 8 июля
Невероятная Кейт Бланшетт представляет картину о нелегальной миграции. Она является одной из соавторов сериала. История показана глазами мигранта Амира (Файсаль Баззи), бежавшего из Афганистана в Австралию от зверств "Талибана". Вторая героиня - это стюардесса из Германии Софи (Ивонн Страховски), бежавшая от собственных демонов и угодившей сначала в культ, а потом и в лагерь для беженцев. Третья часть сериала показана глазами охранника этого лагеря Кэма Сэмфорда (Джай Кортни), которому против насилия в отношении мигрантов. Четвертый главный герой - это чиновница-идеалистка Клэр Ковиц (Ашер Кедди), которая пытается разрулить международный скандал.
"Ее голос" (Little Voice)
Apple TV+, с 10 июля
Это сериал для подростков о певице Бесс Кинг (Бриттани О’Грэйди), которая пытается построить карьеру в Нью-Йорке . Сериал спродюсировали Джей Джей Абрамс и авторы популярного бродвейского мюзикла "Официантка" продюсер Джесси Нельсон и певица Сара Барейллес, которая также написала к сериалу оригинальный саундтрек.
"Долина соблазна" (P-Valley)
Starz, с 12 июля (с 13 июля на Amediateka)
Сериал о работницах стрип-клуба в Миссисипи про дружбу и предательство, сложную работу стриптизеров, выживание и мечты о лучшей жизни. В нем подняты вопросы расизма и гендерных предубеждений. В сериале восемь серий, которые были сняты женщинами-режиссерами.
"Проклятая" (Cursed)
Netflix, 17 июля (первый сезон)
Новая версия легенды о короле Артуре, рассказанное от лица обладающей мистическим даром девушки Нимуэ, будущей Владычицы Озера, которая и сделала для Артура меч Экскалибур. По сюжету Нимуэ знакомится с молодым Артуром и вместе с ним отправляется на поиски мага Мерлина и волшебного меча Экскалибура. Критики обещают сериалу успех.