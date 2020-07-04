Сериалы июля: обнаженка от Асмус, экранизация романа Олдоса Хаксли и стриптиз

"Дивный новый мир" (Brave New World)

Peacock, 15 июля (с 16 июля по подписке на "Кинопоиск HD")

Это экранизации культовой антиутопии Олдоса Хаксли о мире будущего под девизом "Общность, Одинаковость, Стабильность". Пожалуй, это одна из самых ожидаемых премьер месяца.

Напомним, в мире будущего люди разделены на касты, чувства отодвинуты на второй план, а все проблемы решаются при помощи синтетического наркотика под названием "сома". Любое проявление индивидуальности или инакомыслие считается бунтом.

Ридли Скотт когда-то брался за экранизацию и хотел снять в ней Леонардо Ди Каприо, но проект так и не был реализован (по неизвестным причинам). Сейчас за это взялся Дэвид Винер ("Убийство", "Возвращение домой"), а среди продюсеров числится Оуэн Харрис, который снимал некоторые серии "Черного зеркала".

Внимание, в сериале играет Деми Мур и она блондинка!

Первые отзывы пока смешанные. Мы считаем, что стоит подождать премьеры.

"Текст. Реальность"

START, с 3 июля

Скандальная картина выходит теперь в формате сериала. Режиссер Клим Шипенко заново перемонтировал многие сцены. История показана с другого ракурса. Теперь он более документальный. Зрителям обещают, что история героев Кристины Асмус и Ивана Янковского рассказана более подробно.

"Без гражданства" (Stateless)

Netflix, 8 июля

Невероятная Кейт Бланшетт представляет картину о нелегальной миграции. Она является одной из соавторов сериала. История показана глазами мигранта Амира (Файсаль Баззи), бежавшего из Афганистана в Австралию от зверств "Талибана". Вторая героиня - это стюардесса из Германии Софи (Ивонн Страховски), бежавшая от собственных демонов и угодившей сначала в культ, а потом и в лагерь для беженцев. Третья часть сериала показана глазами охранника этого лагеря Кэма Сэмфорда (Джай Кортни), которому против насилия в отношении мигрантов. Четвертый главный герой - это чиновница-идеалистка Клэр Ковиц (Ашер Кедди), которая пытается разрулить международный скандал.

"Ее голос" (Little Voice)

Apple TV+, с 10 июля

Это сериал для подростков о певице Бесс Кинг (Бриттани О’Грэйди), которая пытается построить карьеру в Нью-Йорке . Сериал спродюсировали Джей Джей Абрамс и авторы популярного бродвейского мюзикла "Официантка" продюсер Джесси Нельсон и певица Сара Барейллес, которая также написала к сериалу оригинальный саундтрек.

"Долина соблазна" (P-Valley)

Starz, с 12 июля (с 13 июля на Amediateka)

Сериал о работницах стрип-клуба в Миссисипи про дружбу и предательство, сложную работу стриптизеров, выживание и мечты о лучшей жизни. В нем подняты вопросы расизма и гендерных предубеждений. В сериале восемь серий, которые были сняты женщинами-режиссерами.

"Проклятая" (Cursed)

Netflix, 17 июля (первый сезон)