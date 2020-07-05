ВИДЕО ⟩ Похудевший на 100 килограммов Фадеев рассказал, как ему это удалось

Он был удивлен многочисленным комментариям и реакциям всевозможных диетологов. Фадеев поспешил успокоить поклонников и объяснил, что он худел постепенно - на протяжении года он худел по 8 килограммов в месяц.

Продюсер акцентировал то, что для этого ему не понадобились никакие специальные дорогостоящие препараты и строгие диеты.

"Все, что вам потребуется - вода определенной температуры и ряд продуктов, которые вы будете есть, при этом ни в чем в себе не отказывая. Так вы и начнете худеть.

Для начала придется сдать анализы, понять, что с гормонами. Если с ними все в порядке - считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением, - рассказал он на видео.

Подробную схему своей методики он обещал опубликовать в ближайшие две недели.

Напомним, 27 июня Фадеев сообщил сбросил сто килограммов. Подписчики похвалили его силу воли и были шокированы такими изменениями во внешности.

Ранее Максим Фадеев уже рассказывал на своей Instagram-странице о своем экстремальном похудении. Когда наступил период самоизоляции, он стал с некоторой регулярностью рассказывать своим подписчикам, что старается больше двигаться и соблюдать диету.