Вс, 5.07.2020
Нильс Хёгель считается одним из самых ужасных серийных убийц в Германии. Он был санитаром, который убивал своих пациентов смертельными дозами препарата, но его коллеги понятия не имели, что происходит за их спинами. The New York Times
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В Латвии уже четвертый год подряд самые высокие показатели заболеваемости ВИЧ в Европе

Иллюстративное фото

ФОТО: Mauro Pimentel / AFP

В Латвии уже четвертый год подряд наблюдается самое большое количество случаев ВИЧ-инфекции в Европе, сообщается в выпуске новостей TV3.

Одна из самых негативных тенденций заключается в том, что в 60% случаев инфекция диагностируется поздно. Пациенты в таких обстоятельствах подвергают риску заражения других людей и задерживают своевременное лечение.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 295 новых пациентов с ВИЧ. Хотя это на 31 пациент меньше, чем годом ранее, этот показатель по-прежнему является самым высоким в Европейском союзе (ЕС). В Латвии заражение чаще всего происходит при половом контакте.

Эксперты считают, что диагноз ВИЧ уже давно не является смертным приговором. Принимая лекарства пациент может жить полноценной жизнью и больше не может заражать других людей. Более того, женщины с ВИЧ могут рожать совершенно здоровых детей. В Латвии с октября 2018 года государство оплачивает медикаменты всем пациентам.

Сделать тест на ВИЧ можно абсолютно бесплатно в нескольких десятках пунктов по всей Латвии.

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