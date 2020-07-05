В Латвии уже четвертый год подряд самые высокие показатели заболеваемости ВИЧ в Европе

Одна из самых негативных тенденций заключается в том, что в 60% случаев инфекция диагностируется поздно. Пациенты в таких обстоятельствах подвергают риску заражения других людей и задерживают своевременное лечение.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 295 новых пациентов с ВИЧ. Хотя это на 31 пациент меньше, чем годом ранее, этот показатель по-прежнему является самым высоким в Европейском союзе (ЕС). В Латвии заражение чаще всего происходит при половом контакте.

Эксперты считают, что диагноз ВИЧ уже давно не является смертным приговором. Принимая лекарства пациент может жить полноценной жизнью и больше не может заражать других людей. Более того, женщины с ВИЧ могут рожать совершенно здоровых детей. В Латвии с октября 2018 года государство оплачивает медикаменты всем пациентам.

Сделать тест на ВИЧ можно абсолютно бесплатно в нескольких десятках пунктов по всей Латвии.