Вс, 5.07.2020
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Наталия Орейро создала аккаунт в Instagram. На него подписаны уже 30 тысяч!

Наталья Орейро

ФОТО: https://www.instagram.com/weloveyounataliaoreiro/

Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро создала аккаунт в Instagram. За 10 часов количество фолловеров превысило 30 тысяч. 

В качестве первой публикации Наталия разместила видео с русскими субтитрами, ведь известно, что Орейро очень любят в России. Тем более, что совсем недавно она подала документы на получение гражданства РФ. 

На видео актриса проводит уборку в доме и размышляет, чем можно заниматься на карантине. 

"Я спрашиваю себя, что же еще я могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать Instagram? Я сделаю Instagram!", - сказала она.

43-летняя актриса Наталия Орейро полюбилась русскоговорящим зрителям в начале 2000-х после выхода сериала "Дикий ангел". 270 серий поклонники следили за отношениями между ее героиней Милагрос и Иво, которого играл красавец Факундо Арана. 

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