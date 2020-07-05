Наталия Орейро создала аккаунт в Instagram. На него подписаны уже 30 тысяч!

Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро создала аккаунт в Instagram. За 10 часов количество фолловеров превысило 30 тысяч.
В качестве первой публикации Наталия разместила видео с русскими субтитрами, ведь известно, что Орейро очень любят в России. Тем более, что совсем недавно она подала документы на получение гражданства РФ.
На видео актриса проводит уборку в доме и размышляет, чем можно заниматься на карантине.
"Я спрашиваю себя, что же еще я могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать Instagram? Я сделаю Instagram!", - сказала она.
43-летняя актриса Наталия Орейро полюбилась русскоговорящим зрителям в начале 2000-х после выхода сериала "Дикий ангел". 270 серий поклонники следили за отношениями между ее героиней Милагрос и Иво, которого играл красавец Факундо Арана.
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